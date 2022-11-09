反萊豬公投案沒過告投票無效 法院駁回：非提案領銜人
去年底「反萊豬進口」公投案不通過，許姓市民不服結果，認為瘦肉精會造成國民長期身體損害，提行政訴訟請求確認反萊豬公投案投票無效，台北高等行政法院指出，依法令規定，許並非可以提訴訟的當事人，判決許敗訴，可上訴。
中央選舉委員會2021年5月14日公告「反萊豬」公投案成立，並於同年12月18日舉行公民投票，最終同意票為393萬票、不同意票為413萬票，結果為不通過。
許主張，公投提案關乎萊豬進口造成的健康傷害，不是公投領銜人的個人利害，認為任何投票權人都有提確認公投無效之訴的權利；他認為每次選舉只是一場秀，人民投票被當傻子，民主法治全是騙局。
許指出，瘦肉精為藥品，根本不能加入動物飼料中，否則國民長期食用含有瘦肉精的肉品，會造成無法回復的身體損害，為保護國民健康，政府應該禁止使用，且健康、生命是基本人權，不容許用任何經濟利益交換，更不能用公投取得適法性、正當性。
北高行指出，公投法規定的「公民投票」，目的在補民主代議制度功能上的不足，著重呈現國民多數意見，而非保護國民個人法益。
另根據公投法規定，檢察官、公投提案領銜人才可以向法院提起公投投票無效訴訟，而許不符合公投法規定的要件，因此當事人不適格，駁回他的訴訟。
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