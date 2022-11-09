快訊

台數科循鏡電視模式申設新聞台可行？ 業界：觀察這2人

永和40元鹹酥雞事件唯一目擊者：連警察也沒發現他是唐寶寶

認真存錢反而變更窮？吳淡如提醒通膨時代一定要具備3個逆轉思考

反萊豬公投案沒過告投票無效 法院駁回：非提案領銜人

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

去年底「反萊豬進口」公投案不通過，許姓市民不服結果，認為瘦肉精會造成國民長期身體損害，提行政訴訟請求確認反萊豬公投案投票無效，台北高等行政法院指出，依法令規定，許並非可以提訴訟的當事人，判決許敗訴，可上訴。

反萊豬公投示意圖。圖／聯合報系資料照片
反萊豬公投示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央選舉委員會2021年5月14日公告「反萊豬」公投案成立，並於同年12月18日舉行公民投票，最終同意票為393萬票、不同意票為413萬票，結果為不通過。

許主張，公投提案關乎萊豬進口造成的健康傷害，不是公投領銜人的個人利害，認為任何投票權人都有提確認公投無效之訴的權利；他認為每次選舉只是一場秀，人民投票被當傻子，民主法治全是騙局。

許指出，瘦肉精為藥品，根本不能加入動物飼料中，否則國民長期食用含有瘦肉精的肉品，會造成無法回復的身體損害，為保護國民健康，政府應該禁止使用，且健康、生命是基本人權，不容許用任何經濟利益交換，更不能用公投取得適法性、正當性。

北高行指出，公投法規定的「公民投票」，目的在補民主代議制度功能上的不足，著重呈現國民多數意見，而非保護國民個人法益。

另根據公投法規定，檢察官、公投提案領銜人才可以向法院提起公投投票無效訴訟，而許不符合公投法規定的要件，因此當事人不適格，駁回他的訴訟。

反萊豬公投示意圖。圖／聯合報系資料照片
反萊豬公投示意圖。圖／聯合報系資料照片

公投 投票 萊豬

延伸閱讀

「大仁哥」陳建仁挺18歲公民權 到高雄陪「雄湧連線」選將車掃

竹北民代陳冠宇拜會鄭朝方 盼採納代表會決議發6千紓困

加州等3州「爭墮胎權」料過關 肯州、蒙大拿公投「護生」

泰國政府擬放寬外國人買土地規定 輿論強烈反彈

相關新聞

反萊豬公投案沒過告投票無效 法院駁回：非提案領銜人

去年底「反萊豬進口」公投案不通過，許姓市民不服結果，認為瘦肉精會造成國民長期身體損害，提行政訴訟請求確認反萊豬公投案投票...

110年底矯正機關收容人數5.4萬人，年減7.2%

主計總處發布國情統計，110年底矯正機關收容人數共5.4萬人，較109年底減4223人、減7.2%，連續3年下降；監禁人...

嘉義地檢署持續查賄 2名樁腳遭聲押獲准

嘉義地檢署查賄團隊查獲嘉義縣議員第二、第四選區涂姓、陳姓樁腳涉嫌以1千元現金賄選，經嘉義查賄團隊傳喚、訊問後，認為涉犯選...

曾籲政治勿消費司法 高金枝將掌高院

台灣高等法院院長李彥文明年任期屆滿，司法院昨召開人事審議委員會，決議由台中高分院院長高金枝接任，新北地方法院院長陳賢慧調...

台北市里長驚傳送禮盒涉賄 北檢訊後10萬交保

九合一選舉倒數，各地選情緊繃，調查局台北市調查處發現，台北市文山區黃姓里長候選人黃淑卿，涉以食品禮盒期約里民賄選，8日前...

嘉縣2鄉長候選人都自清沒賄選 真相是查辦議員候選人樁腳買票

嘉義縣六腳鄉傳出檢警調前往查賄，兩名鄉長候選人民進黨黃鉦凱、無黨的鄉代會主席黃明世，今分別開記者會喊清白參選，據了解，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。