110年底矯正機關收容人數5.4萬人，年減7.2%

主計總處發布國情統計，110年底矯正機關收容人數共5.4萬人，較109年底減4223人、減7.2%，連續3年下降；監禁人口率為每10萬人口收容231.6人，較109年底減16.1人。

主計總處表示，根據法務部統計，110年底矯正機關收容人數5.4萬人，較109年底減4223人或減7.2%，連續3年下降；按性別觀察，收容人向以男性居多，110年底男、女性各為4.9萬人（占90.9％）及0.5萬人（相當於每11人中有10位是男性），與109年底相較，男、女性分別減3913人及減310人。

按收容人類別觀察，110年底「監獄收容人（含受刑人、受保安處分人及押候執行者）」4.8萬人，占89.0%最多；與106年底相較，除「受觀察勒戒人及受戒治人」增1617人或增143.7%外，其餘類別均減少，其中「監獄收容人」減8994人或減15.7%最多。

110年底監禁人口率為每10萬人口收容231.6人，較109年底減16.1人；按性別觀察，男、女性分別為425.2 人及41.6人，較109年底分別減30.1人及減2.3人，男性減幅（減6.6％）較女性（減5.2％）高1.4個百分點；110年底性別差距為男高於女383.6人，為近5年（106年底至110年底）最小。