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嘉義地檢署持續查賄 2名樁腳遭聲押獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署查賄團隊查獲嘉義縣議員第二、第四選區涂姓、陳姓樁腳涉嫌以1千元現金賄選，經嘉義查賄團隊傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，另到案選民請回。

嘉義地檢署表示，檢察官郭志明指揮嘉義縣警方及嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣議員第四選區某議員候選人的陳姓樁腳涉嫌以每票1千元現金買票；據接獲的情資指出陳姓樁腳為使議員候選人順利當選，在嘉義縣六腳鄉等地，以登門拜訪方式，按照每戶有投票權的人數交付現金給有投票權者，進行現金買票。經嘉義查賄團隊於昨日執行傳喚、訊問後，認為陳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，另到案選民6人請回。

另檢察官賴韻羽於昨日指揮嘉義縣民雄分局警方、移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣議員第二選區某議員、鄉代候選人的涂姓、劉姓樁腳涉嫌現金買票案。涂、劉2人為求嘉義縣某議員候選人、民雄鄉某鄉代候選人得以順利當選，涉嫌由涂親自或指示被告劉，交付選民每票1千元現金，要求投票予該議員、鄉代候選人；經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問15人後，檢察官諭知選民13人請回，另以被告涂、劉2人共同涉犯選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，劉姓樁腳交保2萬元，涂姓樁腳向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地檢署查賄團隊再將 2名涉嫌賄選樁腳聲押獲准。圖／本報資料照片
嘉義地檢署查賄團隊再將 2名涉嫌賄選樁腳聲押獲准。圖／本報資料照片

樁腳 2022大選 議員 嘉義縣選舉

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