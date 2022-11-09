嘉義地檢署持續查賄 2名樁腳遭聲押獲准

嘉義地檢署查賄團隊查獲嘉義縣議員第二、第四選區涂姓、陳姓樁腳涉嫌以1千元現金賄選，經嘉義查賄團隊傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，另到案選民請回。

嘉義地檢署表示，檢察官郭志明指揮嘉義縣警方及嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣議員第四選區某議員候選人的陳姓樁腳涉嫌以每票1千元現金買票；據接獲的情資指出陳姓樁腳為使議員候選人順利當選，在嘉義縣六腳鄉等地，以登門拜訪方式，按照每戶有投票權的人數交付現金給有投票權者，進行現金買票。經嘉義查賄團隊於昨日執行傳喚、訊問後，認為陳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，另到案選民6人請回。