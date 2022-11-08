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台北市里長驚傳送禮盒涉賄 北檢訊後10萬交保
九合一選舉倒數，各地選情緊繃，調查局台北市調查處發現，台北市文山區黃姓里長候選人黃淑卿，涉以食品禮盒期約里民賄選，8日前往黃女住處等9個地點搜索，並約談黃女共9人到案，台北地檢署訊後依違反選罷法命黃女10萬元交保。
同案約談的李姓、呂姓告各交保5萬元，其餘收受禮盒的6人分別限制住居或請回；黃淑卿被移送時未發一語。
據了解，黃淑卿欲挑戰文山區現任里長，被控於今年9月間，在文宣中假借舉辦重陽敬老活動，吸引民眾到場，現場致贈價值300餘元的食品禮盒，作為對價尋求支持。
雖然黃淑卿賄選當下尚未登記參選，但檢調偵辦賄選案件，並不以為正式候選人與否為限，因此在蒐證成熟後發動搜索，並約談黃女、工作人員及收受禮盒民眾共9人到案。
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