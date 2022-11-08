嘉縣2鄉長候選人都自清沒賄選 真相是查辦議員候選人樁腳買票

嘉義縣六腳鄉傳出檢警調前往查賄，兩名鄉長候選人民進黨黃鉦凱、無黨的鄉代會主席黃明世，今分別開記者會喊清白參選，據了解，檢方獲報議員第4選區（朴子市、東石鄉、六腳鄉）候選人的陳姓樁腳，疑似涉每票1000元買票，今晚訊後將他聲請羈押禁見，法院已經裁准。

嘉縣警察局得知情資後報請檢察官指揮，蒐證多日，發現陳姓樁腳在六腳鄉等地協助議員候選人買票；檢警今發動搜索，傳喚陳姓樁腳及多名選民到案，有選民供出收到現金，除陳姓樁腳收押禁見，選民訊後都請回。

另，嘉縣議員第2選區（民雄鄉、新港鄉）1名候選人，也被檢舉涂姓樁腳、劉姓女樁腳涉幫買票，議員綁鄉代每票1000元，或議員綁鄉代、村長一起買，由於選民年紀較大，涂姓樁腳還寫小紙條，提醒要投給幾號。