快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她爬靜止電扶梯跌倒摔斷手 怒告北捷求償65萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

何姓女子前年在捷運善導寺站徒步爬靜止的電扶梯上樓，卻跌倒摔斷右手臂、全身擦挫傷，她認為台北捷運公司、電扶梯維修商有疏失，沒有禁止旅客行走停機的電扶梯，提告請求賠償65萬餘元，台北地方法院認為何女跌倒與自己加速欲超越前方行人，重心不穩所致，判何女敗訴，北捷和維修商免賠，可上訴。

何女主張，她2020年6月29日上午9點半，搭捷運到善導寺站，當時一部電扶梯正在維修中，另一部也是停機靜止狀態，她和其他旅客從靜止的電扶梯向上步行，欲通往車站大廳，未料快到上層時，被不正常間距的階梯絆倒，導致她右肱骨撕裂性骨折、右肩關節沾黏、全身多處擦挫傷，送醫後至今仍須持續復健治療。

何女認為CNS標準規定靜止的電扶梯不該開放行人行走，北捷提供靜止的電扶梯給乘客使用，違反法規，且廠商也不該在人潮擁擠的尖峰時段維修電扶梯，提告要求北捷公司、善導寺站長、電扶梯管理人員、廠商及維修人員連帶賠償看護費、精神慰撫等，共65萬餘元。

北捷反駁，何女跌倒的原因仍有待探究，但當時也有多名旅客陸續在電扶梯網上步行，且電扶梯處燈光明亮，可以清楚看見階梯分布，其他旅客也皆細心注意步伐，沒有跌倒，不過何女當時一度加快步伐，欲從左側超越其他旅客，且沒有細心緊握扶手或注意腳下而跌倒，另保險公司已支付何女20萬元。

維修廠商指出，公司依約定時間保養電扶梯，並沒有違法，且上下出入口處設置禁止通行、電扶梯暫停服務的公告，也有「小心行走」的告示牌，且國家也沒有任何法令規章禁止尖峰時期維修保養電扶梯。

台北地院認為，電扶梯出入口處確實有設置警告標語，且CNS新標準僅建議而沒有禁止靜止的電扶梯不得供旅客通行，認為北捷沒有怠於維護檢測電扶梯，或廠商維護電扶梯有何不符標準之處，判何女敗訴。

捷運站電扶梯示意圖，圖與本案無關。聯合報系資料照
捷運站電扶梯示意圖，圖與本案無關。聯合報系資料照

捷運 骨折

延伸閱讀

北捷車門異常事件創新高！旅客被迫換車 卡門主因曝光

北捷中山站再改造 完成18項智能車站元素

馬斯克大裁員「未依法提前60天通知」 員工怒告推特

北捷指捷運劍潭站TOD案遭抹黑 不排除法律行動

相關新聞

她爬靜止電扶梯跌倒摔斷手 怒告北捷求償65萬結果出爐

何姓女子前年在捷運善導寺站徒步爬靜止的電扶梯上樓，卻跌倒摔斷右手臂、全身擦挫傷，她認為台北捷運公司、電扶梯維修商有疏失，...

十指緊扣摟肩算騷擾？ 專家：法律上不算

法律上沒有問題，並不代表道德沒有瑕疵！針對陳時中近日遭拍到與北市聯醫松德院區副院長李雅玲十指緊扣與摟肩的狀況，律師蘇信誠受訪時表示，若當事人沒有提出申訴，十指緊扣在法律上並沒有性騷擾疑慮；資深心理諮商

聽修車老師傅建議的「這一招」 釣出妻子找徵信社跟蹤他

林姓男子的妻子託人調查林的行蹤，徵信社在林車子底盤安裝GPS追蹤器，林修車時發現，聽車廠老師傅建議不拆卸，釣出徵信人員涉...

一戶3000元 苗檢第三波起訴賄選案

苗栗地檢署偵辦黃姓男子幫堂弟某苗栗市民代表候選人，涉嫌1戶3000元賄選，今天偵結終結，依違反公職人員選舉選舉罷免法投票...

曾籲政治人物不要消費司法 高金枝將接掌台灣高等法院

司法院今召開人事審議委員會，因台灣高等法院院長李彥文明年任期屆滿，人審會決議由台中高分院院長高金枝接任，而新北地方法院院...

北市文山區里長涉賄選 北檢搜索約談9人9處

九合一選舉倒數計時，不少地方選情緊繃，連選風一向乾淨的台北市也傳出里長賄選案件。台北地檢署獲報，文山區黃姓里長候選人，涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。