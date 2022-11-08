她爬靜止電扶梯跌倒摔斷手 怒告北捷求償65萬結果出爐

何姓女子前年在捷運善導寺站徒步爬靜止的電扶梯上樓，卻跌倒摔斷右手臂、全身擦挫傷，她認為台北捷運公司、電扶梯維修商有疏失，沒有禁止旅客行走停機的電扶梯，提告請求賠償65萬餘元，台北地方法院認為何女跌倒與自己加速欲超越前方行人，重心不穩所致，判何女敗訴，北捷和維修商免賠，可上訴。

何女主張，她2020年6月29日上午9點半，搭捷運到善導寺站，當時一部電扶梯正在維修中，另一部也是停機靜止狀態，她和其他旅客從靜止的電扶梯向上步行，欲通往車站大廳，未料快到上層時，被不正常間距的階梯絆倒，導致她右肱骨撕裂性骨折、右肩關節沾黏、全身多處擦挫傷，送醫後至今仍須持續復健治療。

何女認為CNS標準規定靜止的電扶梯不該開放行人行走，北捷提供靜止的電扶梯給乘客使用，違反法規，且廠商也不該在人潮擁擠的尖峰時段維修電扶梯，提告要求北捷公司、善導寺站長、電扶梯管理人員、廠商及維修人員連帶賠償看護費、精神慰撫等，共65萬餘元。

北捷反駁，何女跌倒的原因仍有待探究，但當時也有多名旅客陸續在電扶梯網上步行，且電扶梯處燈光明亮，可以清楚看見階梯分布，其他旅客也皆細心注意步伐，沒有跌倒，不過何女當時一度加快步伐，欲從左側超越其他旅客，且沒有細心緊握扶手或注意腳下而跌倒，另保險公司已支付何女20萬元。

維修廠商指出，公司依約定時間保養電扶梯，並沒有違法，且上下出入口處設置禁止通行、電扶梯暫停服務的公告，也有「小心行走」的告示牌，且國家也沒有任何法令規章禁止尖峰時期維修保養電扶梯。