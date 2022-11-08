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聽修車老師傅建議的「這一招」 釣出妻子找徵信社跟蹤他

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子的妻子託人調查林的行蹤，徵信社在林車子底盤安裝GPS追蹤器，林修車時發現，聽車廠老師傅建議不拆卸，釣出徵信人員涉案。台北地院審理，依非公務機關非法蒐集個人資料罪判3名徵信員有期徒刑2到3月，均緩刑2年。

郭姓婦人與林有家事訴訟，郭婦委託桃園市某徵信社蒐證，孔姓、鄧姓、潘姓徵信員為掌握林的行蹤，2021年9月29日前，在林車子底盤保險桿內側裝設不明黑色GPS定位追蹤器，想蒐集林的活動軌跡。

2021年9月29日晚間，林前往新北市板橋區保養車子，車廠老師傅發現「暗器」，建議林不要先拔除追蹤器，再伺機觀望誰會來拿取。

2021年10月6日晚間8時，林將車輛停放在台北市中山區大直某摩鐵路旁，在遠處看見3名徵信業者漸漸靠近他的車子，林隨即用手機拍下3人的動態，然後報警提告。

孔辯稱，當天確有與人相約到摩鐵，後又改口稱有從事徵信業務；鄧姓業者稱，當天有在現場徘徊，是要去汽車旅館休息；潘稱，有在車輛旁蹲下來撿東西，但沒將手伸進車輛底部，檢察官起訴他們，他們向法官認罪。

判決指出，孔姓業者等人將GPS追蹤器裝在林的車輛上，侵害林的資訊自主權，考量他們坦承犯行、與林和解，林同意從輕量刑，雙方並簽和解協議書，依法判決，都諭知緩刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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