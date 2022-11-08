聽新聞
test
0:00 / 0:00
一戶3000元 苗檢第三波起訴賄選案
苗栗地檢署偵辦黃姓男子幫堂弟某苗栗市民代表候選人，涉嫌1戶3000元賄選，今天偵結終結，依違反公職人員選舉選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴，也是苗檢第三波起訴賄選案。
苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮縣警局刑警大隊、苗栗分局、調查局苗栗縣調查站，及移民署苗栗縣專勤隊偵辦，查出黃男今年9月間以每戶3000元代價，涉嫌先後向3名選民買票，其中1人拒收，黃男及另2人坦承犯行，並提出6000元賄款扣押。
檢察官今天偵結起訴黃男涉嫌投票行賄，考量黃男坦承犯行、態度良好，起訴同時建請法院依法減刑，2名選民涉嫌受賄，檢察官酌情職權不起訴處分，給予改過自新的機會。
此外，最高檢察署主任檢官呂文忠、檢察官朱朝亮、高等檢察署台中檢察分署主任檢察官徐錫祥，今天至苗栗地檢署督導選舉查察業務，分別從積極團隊查賄、嚴查假訊息、防制境外勢力介入選舉等角度，提供相關建議，及經驗分享。
苗栗地檢署指出，檢察機關以維護選舉公平性為首要任務，呼籲舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益，予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言