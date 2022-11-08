一戶3000元 苗檢第三波起訴賄選案

苗栗地檢署偵辦黃姓男子幫堂弟某苗栗市民代表候選人，涉嫌1戶3000元賄選，今天偵結終結，依違反公職人員選舉選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴，也是苗檢第三波起訴賄選案。

苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮縣警局刑警大隊、苗栗分局、調查局苗栗縣調查站，及移民署苗栗縣專勤隊偵辦，查出黃男今年9月間以每戶3000元代價，涉嫌先後向3名選民買票，其中1人拒收，黃男及另2人坦承犯行，並提出6000元賄款扣押。

檢察官今天偵結起訴黃男涉嫌投票行賄，考量黃男坦承犯行、態度良好，起訴同時建請法院依法減刑，2名選民涉嫌受賄，檢察官酌情職權不起訴處分，給予改過自新的機會。

此外，最高檢察署主任檢官呂文忠、檢察官朱朝亮、高等檢察署台中檢察分署主任檢察官徐錫祥，今天至苗栗地檢署督導選舉查察業務，分別從積極團隊查賄、嚴查假訊息、防制境外勢力介入選舉等角度，提供相關建議，及經驗分享。