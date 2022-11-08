快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

大陸籍抽砂船拍賣底標1650萬 士林分署拍VR影片看船舶

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。

大陸地區周姓船長及船員等8人，今年3月間駕駛「展勝98號」抽砂船，在南竿梅石南方2.7海哩處限制海域，盜採我國領海海域下之海砂約1800公噸，遭海巡署當場查獲逮捕，查扣抽砂船，盜採砂已回填馬祖海域。

士林分署指出，全案經連江地方法院判決周姓船長等人有罪確定，宣告沒收「展勝98號」抽砂船，連江地檢署囑託士林分署進行變價拍賣抽砂船，此次也是檢察機關首次囑託執行機關拍賣抽砂船。

位在馬祖的抽砂船，已符合海商法「船舶」定義，依強制執法規定準用不動產拍賣方式；士林分署特別用360度相機拍攝船舶內外製作「虛擬實境」影片，意願投標的民眾，可到士林分署官網或臉書觀看VR影片。

此拍賣的大陸籍「展勝98號」抽砂船，2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，111年3月由海巡隊查扣時仍可正常使用，相關設備儀器一應俱全，包括：機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等，底標價1650萬元。

連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。圖／士林分署提供

馬祖 海巡署 南竿

延伸閱讀

VR影片觀陸籍抽砂船「展勝98號」 士林分署連江地檢將聯手拍賣

台航前三季獲利俏 股價吸引買盤布局

第四至六艘沱江級艦建造案將啟動 監造專業服務案決標

俄中止參與黑海穀物出口協議 艾爾段表態續推動

相關新聞

北市文山區里長涉賄選 北檢搜索約談9人9處

九合一選舉倒數計時，不少地方選情緊繃，連選風一向乾淨的台北市也傳出里長賄選案件。台北地檢署獲報，文山區黃姓里長候選人，涉...

長榮女大生命案父母提國賠 雙方存歧見擇日續行調解

台南長榮大學馬來西亞籍女大生，前年遭梁育誌涉擄走性侵殺害，一審判處死刑，女大生父母認市府警察局、工務局及歸仁區公所等怠忽...

缺錢偷電纜線踢鐵板 剪到國防設施得賠233萬

桃園一名鄭姓男子缺錢花用就偷電纜線材變賣，竟意外破壞國防部政戰設施，導致設施無法正常運作，得花上百萬元維修更新。事發後，...

台西警分局查賄選成效佳 檢察總長帶禮盒來慰問

檢察總長邢泰釗今天抵雲林地檢署嘉勉辛苦查賄人員，除核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源外，也帶水果禮盒關懷同仁健康。同時在...

石斑魚養殖水濾掉糞便做保健食品 生技董座違食安法判5月

新世生技負責人郭興中拿養殖石斑魚循環水，過濾糞便、飼料製成「海洋活性小分子肽」1瓶賣超過2000元，還標榜健康食品可抗癌...

陳福海提告孫國欽等4人違反選罷法 各求償百萬捐弱勢

選舉告不停！金門縣長候選人陳福海競選服務處今日到金門地檢署狀告金門前鋒報社長顏恩威、金門縣政府駐台辦公室主任孫國欽、洪慈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。