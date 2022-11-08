大陸籍抽砂船拍賣底標1650萬 士林分署拍VR影片看船舶
連江地檢署囑託行政執行署士林分署，拍賣大陸籍「展勝98號」抽砂船，士林分署拍攝船舶360度虛擬實境VR影片，供民眾觀覽拍賣標的，此抽砂船底標價格1650萬元，11月22日下午3點首度公開拍賣。
大陸地區周姓船長及船員等8人，今年3月間駕駛「展勝98號」抽砂船，在南竿梅石南方2.7海哩處限制海域，盜採我國領海海域下之海砂約1800公噸，遭海巡署當場查獲逮捕，查扣抽砂船，盜採砂已回填馬祖海域。
士林分署指出，全案經連江地方法院判決周姓船長等人有罪確定，宣告沒收「展勝98號」抽砂船，連江地檢署囑託士林分署進行變價拍賣抽砂船，此次也是檢察機關首次囑託執行機關拍賣抽砂船。
位在馬祖的抽砂船，已符合海商法「船舶」定義，依強制執法規定準用不動產拍賣方式；士林分署特別用360度相機拍攝船舶內外製作「虛擬實境」影片，意願投標的民眾，可到士林分署官網或臉書觀看VR影片。
此拍賣的大陸籍「展勝98號」抽砂船，2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，111年3月由海巡隊查扣時仍可正常使用，相關設備儀器一應俱全，包括：機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等，底標價1650萬元。
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