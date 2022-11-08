快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市文山區里長涉賄選 北檢搜索約談9人9處

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

九合一選舉倒數計時，不少地方選情緊繃，連選風一向乾淨的台北市也傳出里長賄選案件。台北地檢署獲報，文山區黃姓里長候選人，涉嫌以食品禮盒期約賄選，今指揮調查局台北市調處，前往該候選人住處等相關9個處所搜索，並約談黃某等涉案人共9人，全案依違反選罷法期約賄選罪偵辦中。

據了解，該名黃姓候選人因欲挑戰現任里長，因此今年9月間，於文宣中假借舉辦重陽敬老活動，吸引民眾到場後，現場致贈價值300餘元的食品禮盒，作為對價尋求支持。

雖然該候選人賄選當下尚未登記，但檢方偵辦賄選案件，並不以為正式候選人與否為限，因此今天在蒐證成熟後發動搜索，並約談黃姓候選人、工作人員及收受禮盒民眾共9人。

北市文山區黃姓里長候選人涉嫌賄選，遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影
北市文山區黃姓里長候選人涉嫌賄選，遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影

賄選 台北市選舉 2022大選

延伸閱讀

影／檢警調偵辦嘉縣六腳鄉長選戰疑賄選 雙方陣營抗議自清互控

網路免手續費資金借貸騙帳戶 北市萬華警救出6名囚禁商旅男女

新竹北埔查獲候選人涉賄 還將親友戶口都遷來選區

控鍾東錦「鍾公移山」 沈發惠、洪申翰今北檢告發

相關新聞

北市文山區里長涉賄選 北檢搜索約談9人9處

九合一選舉倒數計時，不少地方選情緊繃，連選風一向乾淨的台北市也傳出里長賄選案件。台北地檢署獲報，文山區黃姓里長候選人，涉...

長榮女大生命案父母提國賠 雙方存歧見擇日續行調解

台南長榮大學馬來西亞籍女大生，前年遭梁育誌涉擄走性侵殺害，一審判處死刑，女大生父母認市府警察局、工務局及歸仁區公所等怠忽...

缺錢偷電纜線踢鐵板 剪到國防設施得賠233萬

桃園一名鄭姓男子缺錢花用就偷電纜線材變賣，竟意外破壞國防部政戰設施，導致設施無法正常運作，得花上百萬元維修更新。事發後，...

台西警分局查賄選成效佳 檢察總長帶禮盒來慰問

檢察總長邢泰釗今天抵雲林地檢署嘉勉辛苦查賄人員，除核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源外，也帶水果禮盒關懷同仁健康。同時在...

石斑魚養殖水濾掉糞便做保健食品 生技董座違食安法判5月

新世生技負責人郭興中拿養殖石斑魚循環水，過濾糞便、飼料製成「海洋活性小分子肽」1瓶賣超過2000元，還標榜健康食品可抗癌...

陳福海提告孫國欽等4人違反選罷法 各求償百萬捐弱勢

選舉告不停！金門縣長候選人陳福海競選服務處今日到金門地檢署狀告金門前鋒報社長顏恩威、金門縣政府駐台辦公室主任孫國欽、洪慈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。