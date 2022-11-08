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北市文山區里長涉賄選 北檢搜索約談9人9處
九合一選舉倒數計時，不少地方選情緊繃，連選風一向乾淨的台北市也傳出里長賄選案件。台北地檢署獲報，文山區黃姓里長候選人，涉嫌以食品禮盒期約賄選，今指揮調查局台北市調處，前往該候選人住處等相關9個處所搜索，並約談黃某等涉案人共9人，全案依違反選罷法期約賄選罪偵辦中。
據了解，該名黃姓候選人因欲挑戰現任里長，因此今年9月間，於文宣中假借舉辦重陽敬老活動，吸引民眾到場後，現場致贈價值300餘元的食品禮盒，作為對價尋求支持。
雖然該候選人賄選當下尚未登記，但檢方偵辦賄選案件，並不以為正式候選人與否為限，因此今天在蒐證成熟後發動搜索，並約談黃姓候選人、工作人員及收受禮盒民眾共9人。
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