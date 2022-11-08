長榮女大生命案父母提國賠 雙方存歧見擇日續行調解

台南長榮大學馬來西亞籍女大生，前年遭梁育誌涉擄走性侵殺害，一審判處死刑，女大生父母認市府警察局、工務局及歸仁區公所等怠忽職守及未盡管理之責，與女兒死亡有因果關係求償593萬多元，台南地院今天開調解庭，雙方律師對其內容仍有歧見，但雙方同意努力再行擇日調解。

長榮大學女大生2020年10月28日遭梁育誌強盜、強制性交後殺害，梁男3月18日經橋頭地方法院求處死刑。命案發生後，女大生家屬認台南市警察局、工務局、歸仁分局及歸仁區公所等單位有行政上疏失，提起國家賠償，求償2069萬元，經台南市國家賠償事件處理委員會駁回後，委託律師向台南地院遞狀，請求國賠。

女大生父母主張，台南市警察局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；工務局在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達 到夜間照明的效果；歸仁區公所負責上開路段的電力設備使用，竟自行斷電，導致案發路段的路燈無法正常運作，就公有公共設施因設置或管理有嚴重欠缺；歸仁分局主張該分局所屬員警接獲被害人報案，怠於執行職務，未依相關規定通知行為人到場，或定期實施查訪，致被害人遭梁某殺害。

女大生父母認為，市府等相關單位行政上的疏失與女兒死亡間，具有相當因果關係，依國家賠償法第2條、第3條規定請求國家賠償，求償包含喪葬費及父母二人精神慰撫金在內合計593萬多元。