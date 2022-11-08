聽新聞
test
0:00 / 0:00
缺錢偷電纜線踢鐵板 剪到國防設施得賠233萬
桃園一名鄭姓男子缺錢花用就偷電纜線材變賣，竟意外破壞國防部政戰設施，導致設施無法正常運作，得花上百萬元維修更新。事發後，鄭男被桃園地院依攜帶凶器竊盜罪判刑1年，民事部分近日再被判賠政治作戰局233萬餘元。
判決指出，鄭男有多項竊盜、偽造文書前科，多為缺錢花用而持破壞剪竊取台電電纜線或社區大樓發電機，刑期多半6到8個月不等，但2020年8月碰壁踢到鐵板，因剪壞國防部政治作戰局心理作戰大隊（漢聲電台）鐵塔反射網銅線，被依攜帶凶器竊盜罪判刑1年。
民事部分，國防部政治作戰局指反射網有50公尺銅線被破壞，導致整張反射網無法正常運作，需全數更新，維修費233萬4115元應由鄭男支付；法院審理時，鄭男未出庭或具狀表示任何意見。
法院調查，鄭男竊取反射網銅線行為，破壞了反射網正常運作，導致國防部政治作戰局必須花錢修復，兩者間有相當因果關係，求償洵屬有據，因此判鄭男須照價賠償。此外，費用清償之前，按年利率5％計算法定遲延利息。民事部分可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言