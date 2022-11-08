缺錢偷電纜線踢鐵板 剪到國防設施得賠233萬

桃園一名鄭姓男子缺錢花用就偷電纜線材變賣，竟意外破壞國防部政戰設施，導致設施無法正常運作，得花上百萬元維修更新。事發後，鄭男被桃園地院依攜帶凶器竊盜罪判刑1年，民事部分近日再被判賠政治作戰局233萬餘元。

判決指出，鄭男有多項竊盜、偽造文書前科，多為缺錢花用而持破壞剪竊取台電電纜線或社區大樓發電機，刑期多半6到8個月不等，但2020年8月碰壁踢到鐵板，因剪壞國防部政治作戰局心理作戰大隊（漢聲電台）鐵塔反射網銅線，被依攜帶凶器竊盜罪判刑1年。

民事部分，國防部政治作戰局指反射網有50公尺銅線被破壞，導致整張反射網無法正常運作，需全數更新，維修費233萬4115元應由鄭男支付；法院審理時，鄭男未出庭或具狀表示任何意見。