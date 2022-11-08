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台西警分局查賄選成效佳 檢察總長帶禮盒來慰問

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

檢察總長邢泰釗今天抵雲林地檢署嘉勉辛苦查賄人員，除核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源外，也帶水果禮盒關懷同仁健康。同時在雲林地檢署檢察長張春暉、海線督導主任檢察官朱啟仁等人陪同，到台西警分局致贈水果禮盒慰勞警方查賄的辛勞。

雲林地檢署迄今已查獲現金賄選10件、禮品賄選4件、選舉賭盤4件，距離投票日僅18天，將秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，持續完成選舉查察工作。

檢察總長刑泰釗肯定雲林查賄團隊在選舉查察業務的努力與投入，期勉檢察官展現積極查賄的工作態度，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，也讓候選人能夠專心以政見爭取選民認同，不能、也不敢以賄選的方式投機取巧。

為充實雲林查賄團隊查緝能量，調查局中區機動工作站及刑事局中部打擊犯罪中心也已派遣7名人員進駐雲林地檢署，將持續整合檢、警、調人力，依循「一個核心目標」、「三項重點工作」原則，完成查賄工作，以維護選舉公平、公正。

檢察總長刑泰釗（左三）再抵雲林召開查賄會報，並慰問查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗（左三）再抵雲林召開查賄會報，並慰問查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗（左）再抵雲林召開查賄會報，並核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗（左）再抵雲林召開查賄會報，並核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗再抵雲林召開查賄會報，並慰問查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗再抵雲林召開查賄會報，並慰問查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗（前排左三）再抵雲林召開查賄會報，並慰問破案最多的台西分局查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供
檢察總長刑泰釗（前排左三）再抵雲林召開查賄會報，並慰問破案最多的台西分局查賄小組辛勞。圖／雲林地檢署提供

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