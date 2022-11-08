台西警分局查賄選成效佳 檢察總長帶禮盒來慰問

檢察總長邢泰釗今天抵雲林地檢署嘉勉辛苦查賄人員，除核撥檢察業務費30萬元作為查賄資源外，也帶水果禮盒關懷同仁健康。同時在雲林地檢署檢察長張春暉、海線督導主任檢察官朱啟仁等人陪同，到台西警分局致贈水果禮盒慰勞警方查賄的辛勞。

雲林地檢署迄今已查獲現金賄選10件、禮品賄選4件、選舉賭盤4件，距離投票日僅18天，將秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，持續完成選舉查察工作。

檢察總長刑泰釗肯定雲林查賄團隊在選舉查察業務的努力與投入，期勉檢察官展現積極查賄的工作態度，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，也讓候選人能夠專心以政見爭取選民認同，不能、也不敢以賄選的方式投機取巧。