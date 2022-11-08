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石斑魚養殖水濾掉糞便做保健食品 生技董座違食安法判5月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新世生技負責人郭興中拿養殖石斑魚循環水，過濾糞便、飼料製成「海洋活性小分子肽」1瓶賣超過2000元，還標榜健康食品可抗癌、降血壓血脂，有人喝全身不適；檢調查出郭無登記許可，石斑魚養殖水不得食品；郭遭起訴後和檢方達成認罪協商，法院依食品健康管理法判他5月，得易科罰金。

本件因檢察官和郭興中於審判外達成認罪協商，且郭已認罪，雙方合意刑度、罰金，並由檢方聲請改依協商程序而為判決，因此台中地院不經言詞辯論，依健康食品管理法非法廣告為健康食品罪，判郭有期徒刑5月，得易科罰金，新世生技公司科罰金20萬元。

檢調查，郭興中（72歲）曾受訪講述海洋胜肽產品用途，他把水產公司養殖石斑魚的廢水，經過濾後濾掉糞便、殘餘飼料成為泡沫濃縮液，再經脫鹽純化製成液體「微小分子活性肽」。

但郭沒有依食品健康管理法向中央主觀機關申請查驗登記、取得許可證，並於2019年10月至2021年12月間，前後在台北、台中及台南等地舉辦健康講座，向民眾播放投影片講述產品有抗癌、增加自體免疫力、抗高血壓、血脂明顯下降等保健功能。

結果有民眾買來喝全身不適，台中市調查處接獲檢舉去年12月1日到郭在南投的石斑魚養殖廠搜索，查扣相關產品、石斑魚養殖水濃縮液，公司宣傳廣告等證物；郭坦承拿養殖石斑魚產生黏液、糞便及殘餘飼料等，經設備製程並包裝成海洋活性小分子肽販售。

衛福部食藥署也說，「海洋活性小分子肽」非核准健康食品，且「石斑魚養殖水」不是傳統飲食原料，未確認食用安全前不得當食品原料，郭稱有保健功能已違法。

郭興中用水產公司養殖石斑魚的廢水，經過濾後濾掉糞便、殘餘飼料成為泡沫濃縮液，再經脫鹽純化製成液體「微小分子活性肽」，當作保健食品在網路販賣。圖／台中市調處提供
郭興中用水產公司養殖石斑魚的廢水，經過濾後濾掉糞便、殘餘飼料成為泡沫濃縮液，再經脫鹽純化製成液體「微小分子活性肽」，當作保健食品在網路販賣。圖／台中市調處提供

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