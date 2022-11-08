陳福海提告孫國欽等4人違反選罷法 各求償百萬捐弱勢

選舉告不停！金門縣長候選人陳福海競選服務處今日到金門地檢署狀告金門前鋒報社長顏恩威、金門縣政府駐台辦公室主任孫國欽、洪慈旭等4人，認為他們有的提供不實言論有的在LINE群發送「斷章取義」的錄音檔，涉違反選罷法第104條意圖使候選人不當選罪、刑法第310條第2項的加重誹謗罪，向每人各求償新台幣100萬元，獲賠金額將全數捐作金門家扶公益使用。

對此，顏恩威表示，他所報導的內容都是事實，被別人引用作為選舉文宣，他完全不知情；孫國欽則說，他是單純分享網路信息，沒有任何意圖，且他個人未參與有關競選事務。

陳福海服務處是在今天上午委託選務幹部及律師前往地檢署對顏恩威、孫國欽、洪慈旭 等人提告，陳陣營說，自從陳福海宣布投入參選後，現在執政的參選人就以各種不同手法對其攻擊，還利用媒體做打手，他指稱顏恩威自2018年起就以各種偏頗言論對陳福海攻擊，今年更是變本加厲，連基本的求證工作都省去，多次把陳福海不曾說過的話、做過的事刊載於他所創立的電子報。

陳福海服務處表示，孫國欽、洪慈旭等人為縣府駐台辦公室主要幹部，專職負責旅台鄉親服務工作，領有公帑應認真確實執行公務，不該在公務時以手機或電腦在line社群逕行選務工作散發不實訊息及加工錄音，這不僅有負於他們公務人員身份，更有負鄉親對縣府駐台辦公室的期待。

陳陣營說，爾等以不實訊息於社群加工貼文， 企圖以虛假加料訊息影響閱聽大眾的判斷。像東北試釀案，早在4年前在地檢署就以不起訴結案，前助理個人於旅行社任職期間涉涉的地 下匯兌案件經司法調查後也與陳福海無關，盼有心人士「回到選舉正確的道路 」，不要再以4年前抹黑手法造謠生事。

對此，楊鎮浯競選總部回應，關於陳福海涉及東北試釀、前秘書洗錢案，這些事情的發展及證據事實，如果沒有資訊扭曲及掩飾，完整攤在鄉親面前，相信以金門鄉親的智慧，一定可以判斷出真相為何。

至於洪及孫兩人在上班期間轉傳選舉訊息，雖為個人行為，但尊重其對於個別候選人的好惡，且上班時間轉傳，雖以「孫」「洪」名字為之，但不能認定是本人操作，縣府仍將依程序調查，他們是否有於上班期間從事與本職工作無關事宜，將做適當處置。