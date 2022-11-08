台大醫遭控收廠商百萬賄賂 11年後獲判無罪法院補償他23萬元

台大醫院新竹分院醫師李孟儒被控任職署立新竹醫院放射科主任期間，收受採購廠商賄賂，最終獲無罪確定，他因案被羈押46天，向法院聲請刑事補償，台灣高等法院裁定准予補償23萬元，可覆審。

檢方起訴，李孟儒擔任新竹醫院放射科主任期間，院方招標「磁振造影掃描儀合作案」採購案，廠商得標完成驗收後，他收受廠商給付逾百萬元的賄款；一審判李9年徒刑，經最高法院二度發回更審，高院更二審確定判李無罪確定。

李聲請刑事補償指出，他遭羈押時擔任醫師，人身自由及事業受到摧殘，案件經媒體報導，他的名譽也掃地，歷經11年終獲無罪確定，期間他日日忍受外界質疑眼光，內心痛苦，難以言喻。

他認為，縱使無罪確定，他的犯罪嫌疑標籤猶在，所受損害重大，建請法院審酌他羈押前一年薪資為808萬餘元，因羈押遭停職所受經濟損失估計達101萬餘元，准予以每日5000元為標準來支付刑事補償金。

高院指出，李孟儒自2011年6月10日羈押並禁止接見通信，直至同年7月25日具保停押獲釋，共計受監禁46日，審酌李突遭拘禁在看守所，喪失人身自由，造成李心理上嚴重打擊，名譽、信用也受到重大影響。