社運名人柳林瑋強吻判8月說生病延後入獄 提再審現身

沃草創辦人柳林瑋5年前以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，被依強制猥褻罪判刑8月定讞。台北地檢署通知柳報到入監，但他聲請囑託宜蘭地檢署代執行，且又說身體不適，宜檢改傳他11月17日報到。期間柳聲請再審，遭質疑拖延服刑，台灣高等法院今開訊問庭，媒體詢問他身體是否不舒服，柳一語不發。

依刑事訴訟法第430條規定，聲請再審無停止刑罰執行效力，但管轄法院的檢察官於再審之裁定前，得命停止。高院表示，聲請再審不影響執行，一切由檢方決定。

柳林瑋（39歲）參與太陽花學運時，有「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳林瑋被控猥褻3名女子，包括2015年七夕邀大學時帶醫學營認識的女學生吃晚餐，開車送對方回家時強吻。2017年4月16日藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀在校園演講認識的女子見面，也在車內強吻對方；2017年10月3日讓女工讀生到家中打掃拿酬勞，強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

一審依3個強制猥褻罪各判8月、8月、9月徒刑，合併執行1年6月，柳林瑋不服而上訴，二審審理時他否認犯行，多次強調沒有強制任何人做任何事，也「沒有辦法去證明自己沒做的事」。

二審認為2017年4月16日下午，柳林瑋以委託整理化妝品成分工作為由，邀女子見面，卻在駕車搭載對方時以紓解壓力為藉口，要求女方配合擁抱，他趁勢強行扭動女方的頭，直接強吻吻5、6秒，直到被女方推開才罷手。根據雙方通聯紀錄，二審認為女子確實內心震撼，刻意迴避柳，認定柳猥褻。

但七夕強吻女學生部分，因事前兩人就密切聯繫，情人節後還相約下次見面行程，直到3天後女方態度才轉變，二審認定無其他證據補強，無從認定柳犯罪；女工讀生部分，從女方證述和通聯記錄來看，柳因主觀認知和女工讀生有曖昧，想進一步試探發展親密關係的可能性，互動還算自然，因女工讀生也證稱「柳以為我是同意的，還算情有可原」等語，認為不構成強制猥褻。最高法院維持二審見解，9月7日駁回柳林瑋上訴定讞。