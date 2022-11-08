羈押庭開太晚基層累翻投訴法官「不顧死活」 新北院：研擬代理機制

新北地方法院上周三接受新北地檢署向10名被告聲請收押禁見，自晚間10時許受理後，一路從凌晨2時許開庭至翌日上午7時，又從下午5時再開至晚間10時才訊問完畢，引發法院基層不滿，上「靠北書記官」投訴開庭法官「不顧書記官死活」。

新北院回應，開庭並無刻意延宕情形，開庭訊問時長、處分等，均屬於法官審判職權範疇，避免類似情況再發生，已研擬值班書記官可請求發動代理機制。

新北地院強制處分庭，由書記官輪流值班，即輪值書記官除了要開強處庭外，也需要再處理原股事務。臉書粉絲專頁「靠北書記官」上週貼文，指新北地院有名「鼓樂法官」，每次輪值強處庭都會開庭到凌晨；凌晨若沒開完，隔日就會要求書記官沒庭就繼續開庭，有庭就開完自己的庭後晚上留下加班。

貼文指出，本月3日一名書記官與「鼓樂法官」輪值，恰好遇到檢方聲請10人收押禁見，法官一路開庭至翌日上午7時許，只問了3個人，「書記官早上還要上班，下午有自己的庭要開庭」，「鼓樂法官」便要求書記官開完自己的庭後，五點向他報到繼續開完強處庭，直至晚上10時許才全部訊問完畢。

貼文怒批，「書記官的時間是國家的，不是任何法官的，任何法官放任自己時間管理能力的無能，揮霍書記官的時間與健康，甚至要書記官取消已經購得的高鐵票，放棄回家，日以繼夜開庭，沒有任何理由可以原諒這種惡劣法官｣。

新北院對此回應，依相關人事法規，並無書記官值班後可於翌日申請補修規定，因此當時刑事科詢問該名書記官是否需要其他書記官協助原股事務，書記官回覆不需要。此事件後，為免值班書記官工時過長，已研擬值班書記官如遇前一天開庭太晚，導致翌日無法兼顧事務，可請求或由主管主動發動代理機制，由其他書記官協助。