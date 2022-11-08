住耕莘醫院不幸染疫亡 家屬控照服員流竄傳染求償敗訴

一名馬姓男子去年因病至耕莘醫院急診，住院期間感染新冠肺炎身亡，家屬指控是醫院照服員傳染給馬，而院方沒有要求照服員PCR或快篩，讓確診照服員在院內流竄，有嚴重過失，求償212萬餘元，台北地方法院判家屬敗訴，耕莘醫院免賠，可上訴。

家屬主張，馬去年6月到耕莘醫院急診而住院，家屬向護理站申請照服員協助看顧，但馬住院一周後確診新冠肺炎，雖經治療，隔月仍過世；家屬和友人追查認為，馬是被照服員傳染新冠肺炎。

家屬指出，當時疫情指揮中心升三級警戒，耕莘醫院卻未對照服員PCR或快篩，導致確診照服員在院內趴趴走，才讓馬感染新冠肺炎身亡，醫院事後才亡羊補牢，要求照服員具有陰性證明方能提供服務，院方具有嚴重疏失，要求醫療、喪葬費用、扶養費、精神慰撫金等共212萬餘元。

耕莘醫院表示，院方在疫情期間皆遵循主管機關的指引，並沒有不符合規範，當時也沒有要求得對照服員採檢的規定，照服員也有按照規定早晚量測體溫、健康監測。

院方指出，馬雖然入院前篩檢為陰性，但無法排除已遭感染而在潛伏期的可能性，更無從證明馬是被照服員傳染，認為院方無須負擔損害賠償責任。

台北地院指出，醫院在衛生局轉知指揮中心相關函文之前，均有要求院內工作人員每日量測體溫、監測健康狀況，照服員在看護馬的期間，也有早晚量測體溫等，有相關登錄資料為證。