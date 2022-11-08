台南蘇大媽鬧南檢咆哮「就是這麼野蠻」 法官判無罪

台南檢舉達人蘇大媽去年1月間因案經檢方傳喚她到庭，卻要不到證人費而在報到處咆哮，經法警長勸阻不聽且要求她離開，大罵「地檢就是這麼野蠻」、「為何要禁止我進來」等語被起訴，法官依其言論動機、內容、現場情境等判斷，認她無侮辱、謾罵、嘲笑法警或其執行職務的意思，判她無罪。

檢警調查，蘇大媽去年1月7日上午11時55分許，在台南地檢署1樓報到處前大聲咆哮，經法警長出面勸阻不聽，依據該署維護安全秩序作業要點的規定，命令她離開並禁止進入該署。

然而，她於法警長與其他3位法警依法執行職務時，仍持續喧嘩、咆哮，大聲揚言「你們的規定很野蠻」、「地檢就是這麼野蠻」、「為何要禁止我進來」、「我就讓你辦啊！看你要怎麼辦」、「你有甚麼資格」、「誰敢動、就給我試試看」、「地檢就是現世報」等侮辱言語。

經女法警架出該署西側門外後，她仍在該署西側門外國平路旁，對於正執勤女法警等人，公然持續喧鬧要進入該署大門，並屢經女法警制止不從。檢方認她涉犯侮辱公務員罪嫌起訴。

蘇大媽辯稱，因為前一天她有提告，但是地檢署沒有受理，因為檢察官沒有作筆錄，她當日再到地檢署確認有無告訴成立的案號，但她發現申告登記表有她的登記紀錄，但沒有受理案號，她沒有咆哮、她只是要進入地檢署內寫狀紙，但法警強制推她出去，法警長不讓她進去，把她擋在地檢署外面。

她表示，去年1月6日檢察官傳她開庭，叫她以證人具結，她要求證人費用，檢察官說是用告訴人身分傳她，不用給她證人旅費。後來她向內勤檢察官申告，要告強制不能讓她進入台南地檢的法警。

法警長說，蘇女在1樓櫃台大聲喧嘩，聲音有點大，他們依本署規定的維護安全秩序作業要點，請她不要大聲，她仍然不聽，一開始只是喧嘩，後來已經到咆哮的程度，當時也是中午休息時間，所以他們就依相關規定，認為她有擾亂本署秩序之虞，禁止她進入本署，請1位女法警把她帶出到本署國平路西側門外。

台南地院勘驗密錄器外，就其言論的動機、內容、現場情境等綜合判斷，認她並未明顯有侮辱、謾罵、嘲笑法警或所執行職務，或出於貶損法警或所執行職務評價的意思，與侮辱公務員罪的構成要件不符。