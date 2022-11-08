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叫里民偽造文書參加志工活動？台中里長無罪確定
台中市北區邱厝里高姓里長被控，2018年趁北區區公所辦環保志工活動時，教唆里民偽造文書，找未在名冊登錄的里民，偽簽他人姓名，以參與活動，高與5個里民被依偽造文書罪起訴，一審原認有罪判3月，二審即判無罪，台中高分院今宣判，駁回上訴，高無罪確定。
北區邱厝里高姓里長說，全案可以看出檢察官濫權，完全背對道理跟合法性，全案有17個證人的證詞都對他有利，但檢方卻只採同案被告文姓里民的說詞，指控他有教唆在名冊上偽造文書，不過文的供詞前後不一，起初有說「沒人教唆」，但後來文卻又翻供，因此獲得檢察官在簡易判決處刑書上請求緩刑，另外文母也有參與活動，獲檢察官不起訴，讓人質疑。
高說，全案讓他感覺起訴的馬姓檢察官有針對性，「不讓我有說明事實的機會」，還利用簡易判決處刑，沒有實質到法院審理，經他上訴到台中地院後，合議庭就認定他無罪，今天台中高分院駁回上訴的宣判，更加證明他的清白，全案因為檢察官的濫權濫訴，他在無罪確定後，要聲請國賠。
判決指出，高姓男子是北區邱厝里里長、文姓、王姓、魏姓、梁姓、廖姓居民等人都是該里的里民，高等人被台中地檢署指控，涉嫌在2018年的北區區公所環保志工活動時偽造文書，文等5人明明沒有列冊在環保志工的名冊，卻涉嫌冒簽名冊上有的姓名，以參加遊覽車活動，而文指控，簽名是由高所教唆，其他人則辯稱有獲當事人同意才簽署。
檢察官將全案依偽造文書起訴，聲請簡易判決處刑，另外因文指證犯行是高所教唆，獲得法院宣告緩刑，其餘涉案人被判處2月至3月不等徒刑，得易科，不過全案上訴台中地院後，合議庭認為全案指控高涉案部分，僅有文姓被告與其母證詞，但與其餘證人的證詞不符、前後不一，判高無罪，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回上訴，仍判高無罪，全案確定。
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