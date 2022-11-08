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VR影片觀陸籍抽砂船「展勝98號」 士林分署連江地檢將聯手拍賣

中央社／ 台北8日電

行政執行署士林分署今天表示，受福建連江地檢署囑託變價大陸籍抽砂船「展勝98號」，以360度相機拍攝船舶內外製作VR（虛擬實境）影片，22日下午3時進行第1次公開拍賣。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，首次受連江地檢署囑託，辦理大陸籍抽砂船「展勝98號」變價事宜，分署已完成查封及履勘等前置作業，為落實「科技化的法務部」，特別利用360度相機拍攝船舶內外製作「虛擬實境」影片，使民眾不必遠赴馬祖，也可以透過VR設備觀覽拍賣標的。

分署表示，這次拍賣的抽砂船符合海商法「船舶」定義，依照強制執法規定準用不動產拍賣方式，為便利更多民眾參與應買，同時兼採現場投標與通訊投標辦理，相關應買條件請詳閱士林分署不動產拍賣公告。

新聞稿指出，近年來大陸船隻屢有越界到馬祖海域盜採海砂案例層出不窮，嚴重破壞馬祖周邊海洋環境及自然生態。

本案為大陸地區周姓船長及船員等8人，於今年3月間駕駛「展勝98號」抽砂船，在南竿梅石南方2.7海里處限制海域，盜採領海海域下海砂約1800公噸，經海巡署艦隊分署當場查獲，除逮捕周姓船長等8人外，並扣得犯罪所用抽砂船及所盜採海砂（已回填馬祖海域）。

案件經連江地檢署起訴，由連江地院判決周姓船長等人有罪確定，並宣告沒收「展勝98號」抽砂船，連江地檢署於案件確定後，將抽砂船囑託士林分署進行變價拍賣，也是檢察機關首次囑託執行機關拍賣抽砂船案件。

分署指出，大陸籍「展勝98號」抽砂船是於2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，今年3月由海巡隊查扣時仍屬正常使用狀態，相關設備儀器一應俱全，包括，機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等。

馬祖 海巡署 法務部

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