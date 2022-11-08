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影／台南陳姓醉男毆打女友攻擊警 2警開14槍壓制逮捕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化分局今天清晨4點20分接獲報案，指新化區中山路有酒醉男子暴力痛毆女友，員警到場後，鄭姓男子駕車衝撞警傷警，車子失控撞到路邊盆栽，鄭下車手持西瓜刀追砍員警，警員林秀翰立即拔槍射擊9發，另陳姓警員也開槍射擊5發「警告震嚇」，鄭男隨後被支援警力制伏。

警方表示，鄭嫌被到場支援員警噴辣椒水，警持長警棍將他手上的西瓜刀打落，合力壓制上銬，他因拒捕全身擦挫傷，送台南醫院新化分院治療，酒測值每公升0.9毫克。被撞的警員林秀翰左腳踝受傷腫脹，到醫院檢查後已無大礙。

新化分局表示，案發後立即啟動快打警力，分局長蘇政敏到場指揮並封鎖現場，由警察局鑑識中心採證，女方頭髮身體多處受傷已陪同已驗傷，並持續清查該犯嫌是否另涉及其他刑案。警方詢後，依妨害公務、傷害、毀損、公共危險酒駕、家暴、妨害自由等罪嫌，將全案移送台南地檢署偵辦。

蘇政敏表示，民眾應理智處理感情問題，更不容挑戰公權力，「警方絕對有信心及能力預防犯罪行為的發生」，請民眾隨時提高警覺，注意居家周圍安全，勿讓歹徒有可趁之機，若發現可疑人、事、物，應於第一時間通報警察機關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓醉男毆打女友攻擊員警、開車逃逸時衝撞路邊盆栽車輛，2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓醉男毆打女友攻擊員警、開車逃逸時衝撞路邊盆栽車輛，2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓醉男毆打女友攻擊員警、2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓醉男毆打女友攻擊員警、2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓醉男毆打女友攻擊員警、開車逃逸時衝撞路邊盆栽車輛，2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓醉男毆打女友攻擊員警、開車逃逸時衝撞路邊盆栽車輛，2警開14槍壓制逮捕。記者周宗禎／翻攝

台南 警察 酒駕

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