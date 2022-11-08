與女證券員分手 散布性愛光碟揚言大鬧營業大廳賠55萬

張姓男子與在知名證券業工作的蔣姓女友分手，心生不滿，將與蔣女的性愛光碟、蔣女住Hotel的訂房資料散布給蔣女、蔣女的前夫；台北地院審理，張賠55萬元，獲判應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑4年。可上訴。

法官審理認為，張犯意圖散布而持有猥褻物品罪、無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，以及非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，論處他3罪，訂1執行刑。

張與蔣女2020年6月分手，2020年8月3日凌晨起，張持2人性愛光碟恫嚇蔣女，並不斷傳訊息給對方稱「我會讓你知道妳爸爸的鬧，跟我的鬧，等級是不一樣的，他的是原子彈爆炸，我絕對是核彈」、「我一定在營業大廳鬧到妳在三重待不下去」等。

2020年12月26日前，張未經蔣女同意，擅自輸入密碼進入蔣女的電子郵件信箱，取得蔣女將於2020年12月26日至27日入住「GoodLife Hotel」的訂房資料，以電子郵件夾帶訂房資料寄給蔣女的陳姓前夫，蔣女提告，檢方起訴張，張在法庭認罪，還與蔣女成立調解。