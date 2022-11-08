號誌燈全綠！郵差遭車撞擊彈飛重傷 北市府確定國賠133萬

呂姓郵差2017年3月騎機車送信時，行經安和路、敦化南路二段路口時，因紅綠燈故障，路口全呈「綠燈」，他遭陳姓男子駕駛的轎車撞上，彈飛了十幾公尺，椎間盤、腰椎、坐骨神經受損，憂心無法傳宗接代。一審判北市交管處應國賠133萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，駁回上訴，全案確定。

判決指出，呂男（57歲）當時沿安和路2段171巷由東向西方向騎車送信，而陳姓駕駛開車由敦化南路2段快車道由南向北方向，卻因號誌燈號故障而發生碰撞，呂控陳沒注意車前狀況。

因車禍嚴重受傷，呂無法如同以往騎機車遞送郵件，他認為因傷而不斷請假，不但勞動能力減損，也影響工作表現、考績，而且也沒辦法領值班費、加班費、不休假補助等。腰椎受傷造成下肢麻、無力，年過半百但未婚的呂憂心無法傳宗接代，提損害賠償訴訟，向陳與台北市交通管制工程處求償311萬餘元。

陳辯稱這起事故他無肇事因素，且檢方也處分不起訴確定，當時他是依綠燈號誌正常行駛於車道上，並未超速或違規，他無義務預防呂的機車無預警往右側倒地，也不應期待他能做出適當的反應。

一審認為北市交管處有義務維護燈號設備正常、防止危險或損害發生，事故發生時，燈號確實發生交叉十字路口全為綠燈的狀況，異常足以影響行車安全，呂依國家賠償法求償有據，計算後北市交管處應賠償醫療費、機車修理費、精神慰撫金等共133萬餘元；法院另認為陳無過失、不須賠償。

案件上訴，高院二審指出，經鑑定號誌燈運作異常為肇事原因，呂、陳均沒有肇事責任，且北市交管處事故發生後20分鐘，經由通報才知道號誌燈異常，並前往修繕，堪認交管處針對號誌燈異常沒有監控機制，欠缺管理維護，應負國家賠償責任。