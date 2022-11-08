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台中雙桶屍主嫌判2個死刑 8人謀議殺人計畫判賠81萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子徐德益私吞百萬元土地交易款，誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺，教唆7名同夥押走黃姓證人射殺，連同遺體倒入鹽巴、水泥裝桶。徐等8人一審被依殺人罪判死刑、無期及有期徒刑；民事再判8人應給付台中地檢犯罪被害補償金81萬多元，可上訴。

民事部分，台中地檢署主張，徐等8人殺人經起訴後，黃姓死者的女兒依犯罪人保護法向檢方申請遺屬補償金，經補償她81萬3607元，因此對徐等求償全額；對此，徐德益等6人都沒有意見，僅其中1人表示之前計畫沒有要開槍打死黃，另陳姓少女則說自己從頭到尾都沒參與。

民事庭查，徐德益等7人刑事部分今年4月一審各判死刑、無期徒刑及有期徒刑，陳姓少女也經少年法庭判7年，而中檢經審酌黃姓死者女兒精神痛苦、扶養費後先行支付犯罪被害補償金，依法再向徐等8人求償，應予准許。

民事庭審酌，徐等人就殺害黃男雖有不同分工，但就事前謀議都是以殺人為目的，具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責；陳姓少女過程也陪同去開庭、裝桶棄屍，過程完全未加以阻止，也應共同負責，判8人應給付台中地檢署81萬3607元。

全案起因於，徐德益（35歲）2016年和王閔正做土地買賣、貸款，徐和當時年僅15歲的女友、王男受託辦理土地繼承登記將380萬元資金花光，竟誣陷給另名17歲蔡姓少女，害同夥拿剪刀割斷她脖子殺害再裝桶棄屍。

後來徐德益又因擅賣掉客戶土地挨告詐欺，他擔心黃姓男子出庭證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃開完庭押走人痛毆、朝脖子注射海洛因再朝頭開槍射殺，連同遺體裝桶倒鹽巴、水泥封存載到苗栗山區挖洞掩埋。

刑事部分，台中地院今年4月依2個殺人罪均判徐死刑，王閔正及林宥廷無期徒刑，張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，各判12年8月至19年6月不等，陳姓少女也經少年法庭判7年。

徐等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會。圖／報系資料照
徐等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會。圖／報系資料照

殺人 補償金 棄屍 台中市

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