慶生玩骰盅吹牛玩到翻臉 他砸酒瓶一刀殺死人判13年定讞

男子江泓助去年到淡水某餐廳參加慶生派對，見友人李柏賢和不熟識的潘姓男子玩骰盅遊戲而發生口角，他持酒瓶痛毆潘的頭部，再持摺疊刀一刀刺進潘的胸口致死，一、二審依殺人罪判江13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另外，李柏賢因拿餐盤毆打潘的頭部，被依傷害罪判刑8月確定。

江泓助、李柏賢原是餐廳的常客，去年9月24日凌晨餐廳老闆替哥哥慶生，找來江、李、潘等人一同飲酒玩樂；同日凌晨近4時，一夥人開始拿出骰盅玩骰子「吹牛」遊戲，期間李、潘兩人發生口角，李先拿餐盤揮打潘的頭部，造成頭頂4公分撕裂傷。

江見狀，趁雙方拉扯之際，拿玻璃酒瓶猛砸潘的頭部，再持隨身攜帶彈簧刀一刀刺入潘的左胸，潘當場倒地不起，緊急送醫仍宣告死亡；警方在案發後2小時循線逮捕江、李到案。

江坦承犯行，李也坦承傷害潘，但供稱是潘先動手，他只是防衛而已。法院認定江不認識潘，僅因潘和友人發生口角，就動手殺人，危害社會秩序深鉅，不宜輕縱。

一、二審皆依殺人罪判江13年徒刑、李則依傷害罪判刑8月；最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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