浮報健檢護航2.46萬陸人來台 北市中山醫院院長共7人起訴

北市中山醫院院長謝士明、前院長李偉政，涉嫌與不肖旅行業者等人勾結，自2015至2020年間，利用來台從事高額健檢，護航24600萬名大陸民眾來台，院方則從中浮報健檢費用賺取價差，不法獲利1785萬餘元。台北地檢署今偵結起訴7人。

同案依違反兩岸條例及偽造文書罪起訴者，包括謝士明、李偉政及副院長李世明、中山醫院企劃兼院部秘書沈淑珍及長榮、台大、堡勝達旅行社負責人蔡長榮、蔡妻徐若婷，光彩國際旅行社負責人彭廣正等。

全案起於2019年11月間，台南市警方在轄區查獲3名大陸女子來台非法賣淫，發現她們都是透過旅行社，安排至中山醫院健檢名義入境，於是將全案報請檢方指揮，交由移民署專勤隊及調查局台南市調處偵辦。

檢方調查，依據陸籍人士來台健檢相關規定，若在醫學中心健檢，金額至少要在2萬元；若非醫學中心，至少需在1萬5千元以上，並事先將健檢收據送交移民署，申請獲准後可入境停留15天。

中山醫院謝、李、沈等人於是與長榮、光彩國際旅行社勾結，明知上述陸籍民眾人民健檢費用未達低標，僅有2、3000元，申請來台並不符合規定，卻由院方配合填寫不實健檢資料及收據，將金額浮報超過1萬5000元門檻，由旅行業者繳款後再將差額退回。