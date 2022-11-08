快訊

「台版柬埔寨」詐團虐死3人犯行曝光！幹部蝦董偕女友欲偷渡不成墾丁遭逮

打臉自己？ 才說要保護專家又公布 莊人祥曝「原因」

署立醫院收賄案獲無罪確定 醫師獲刑事補償23萬

中央社／ 台北8日電

署立前新竹醫院醫師李孟儒涉集體貪污收賄案，法院無法認定有貪污對價關係判決無罪確定。李男因本案遭羈押46天而聲請刑事補償，高院日前判決每天新台幣5000元、共補償23萬元。

全案源於行政院衛生署署立醫院系統於民國100年爆發大規模貪瀆案，檢調多次搜索約談，桃園地檢署偵結起訴48名官商，包括前衛生署醫管會執行長黃焜璋與7名署醫正副院長，後因管轄權之分，分由不同法院審理。

其中，最高法院108年、110年陸續判前衛生署醫管會執行長黃焜璋15年徒刑、前基隆醫院心臟科醫師林繼敏14年徒刑、前基隆醫院院長李源芳8年徒刑定讞。

前新竹醫院醫師兼放射線科主任李孟儒涉案部分，案經一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判刑9年，經上訴，二審改判無罪，經最高法院撤銷發回，高院更一審判無罪後，再經最高法院撤銷發回，高院更二審判決無罪，全案確定。

更二審判決指出，無法證明李孟儒收賄新台幣120萬元；至於廠商在儀器運轉後，按月交付的提撥合作拆帳款46萬524元部分，是廠商按月對醫院執行相關合作案的捐助，並非歸由李個人取得，難認此部分回饋金與李職務上行為之間有對價關係，或有何收受賄賂的不法犯意。

李孟儒以本案遭羈押46天為由，向法院聲請刑事補償；

台灣高等法院受理後，合議庭認為李男遭羈押時擔任執業醫師，具有相當社經地位，因羈押而遭當時任職的台大新竹分院予以停職，迄至他停止羈押後才復職，他除受有精神上痛苦、名譽減損外，經濟上也同受較高程度損失，決定以每天最高額度5000元計算，准予補償23萬元。不服可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

醫師 新竹 貪污

延伸閱讀

詐騙集中營五波搜索16人羈押獲准 明解剖第三具遺體

促成最高法院「大法庭」制度 王梅英將接新北地院院長

苗檢偵破柬埔寨販運集團 聲請羈押集團成員獲准

雲林褒忠鄉自強活動涉貪及賄選 鄉長交保、課長和村長羈押

相關新聞

號誌燈全綠！郵差遭車撞擊彈飛重傷 北市府確定國賠133萬

呂姓郵差2017年3月騎機車送信時，行經安和路、敦化南路二段路口時，因紅綠燈故障，路口全呈「綠燈」，他遭陳姓男子駕駛的轎...

爆陳時中伸鹹豬手　徐巧芯挨告意圖使人不當選

國民黨台北市議員徐巧芯近來因爆料民進黨台北市長候選人陳時中，一系列與聯合醫院松德院區李姓女院長鹹豬手畫面，搞得陳時中陣營...

社運名人柳林瑋強吻判8月說生病延後入獄 提再審現身

沃草創辦人柳林瑋5年前以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，被依強制猥褻罪判刑8月定讞。台北地檢署通知柳報...

羈押庭開太晚基層累翻投訴法官「不顧死活」 新北院：研擬代理機制

新北地方法院上周三接受新北地檢署向10名被告聲請收押禁見，自晚間10時許受理後，一路從凌晨2時許開庭至翌日上午7時，又從...

住耕莘醫院不幸染疫亡 家屬控照服員流竄傳染求償敗訴

一名馬姓男子去年因病至耕莘醫院急診，住院期間感染新冠肺炎身亡，家屬指控是醫院照服員傳染給馬，而院方沒有要求照服員PCR或...

台南蘇大媽鬧南檢咆哮「就是這麼野蠻」 法官判無罪

台南檢舉達人蘇大媽去年1月間因案經檢方傳喚她到庭，卻要不到證人費而在報到處咆哮，經法警長勸阻不聽且要求她離開，大罵「地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。