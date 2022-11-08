大陸抄查金流 洗錢集團轉匯越南 半月匯出高達3億元

高雄市警方追查洗錢集團，發現呂姓男子涉嫌主持的洗錢機房，隱身分租透天樓房，攻堅查獲機房，發覺洗錢集團疑因大陸近來抄查金流，改變洗錢轉匯國家，由大陸轉向越南。警方在電腦資料中，發現這集團半個月竟匯出2770億餘元越南盾，折合新台幣就達3億元。

據了解，呂姓男子（46歲）找手下在網路刊登高薪打字員等職務，每月付6萬元，在高雄市前金區六合二路分租的透天樓房3樓，輪班涉嫌洗錢。高雄市刑大與新興警分局員警自7月蒐證，發覺常有人出入美髮店，確認美髮店是正常營業的商家，呂才藉此分租3樓，隱身美髮店樓上，暗地當洗錢機房。

11月1日高雄市刑大、新興分局與保安大隊特勤中隊，動員搜查這棟透天樓房，查獲正值班的2男2女員工，查扣電腦主機、手機等洗錢工具，連日來再傳喚另涉案的9男2女，才確認呂涉嫌主持洗錢機房，呂才主動到案。