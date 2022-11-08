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酒後大庭廣眾下持剪畫傷前妻 台南莽夫二審判1年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子去年8月30日晚間酒後以買炸雞為由，跑到梁姓前妻工作炸雞店遭拒，兩人口角後，黃自機車置物箱取出1把剪刀，她見狀呼救逃跑，黃追至店內且趁其跌倒之際持刀畫傷額頭、鼻子，一審認黃犯傷害、不能安全駕駛罪判1年8月，不服上訴，二審維持1年8月刑度。

檢警調查，黃是梁女的前夫，案發當晚6時酒後騎乘機車，前往她工作的炸雞店，以買炸雞為由欲找她遭拒，見她打電話報警才離開。隨後，6時30分再度騎車至炸雞店，由她的同事出面接洽，她再次報警。

兩人因細故起口角，黃自機車置物箱取出剪刀1把，梁女見狀驚恐呼救逃跑，黃追逐至店外，趁她跌倒在地之際，持剪刀畫傷額頭、鼻子，造成她額頭3公分、鼻子2公分撕裂傷。剛好警方趕到現場，立刻將黃逮捕，並將梁女送醫。

檢方認為，依監視器畫面可知案發時現場車水馬龍、人來人往，黃仍膽敢在眾目睽睽下行凶，梁女用盡全力奔跑，仍在極短時間内遭壓制，黃持剪刀即往其頭部用力刺多下，加以梁女受傷後血流滿面，可認其殺人犯意甚強，若非現場有好心路人見義勇為出面阻止，梁女恐性命有危。檢方依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

法扶律師說，由於梁女以言語刺激黃，黃酒後情緒失控，才隨手拿取放置機車置物箱內撿資源回收使用的紅色剪刀追逐梁女，但並非預謀，在拉扯過程中造成梁女傷勢，依其傷勢顯示是遭剪刀畫傷。

合議庭認為，依醫院診斷證明書可知梁女遭黃持剪刀畫傷後，受有鼻子鈍傷併鼻子開放性傷口共2公分、頭皮開放性傷口共3公分撕裂傷。梁女當晚7時多送醫傷口縫合，在急診觀察後9時40分離院，雖梁女有血流滿面的情形，但所受傷害應未達危害生命程度。

綜合黃犯罪動機、割傷次數、傷勢程度、行為舉動等判斷，難說他有殺人的動機與犯意，且無其他積極證據證明黃確有殺人犯行，認黃應僅單純普通傷害罪

合議庭指出，檢察官認黃有殺害梁女的意圖及犯意，應構成殺人未遂罪，原審僅論以傷害罪，另黃也上訴認不應適用累犯規定，請求從輕量刑。合議庭就原判決關於傷害部分撤銷改判，傷害罪判1年2月，另不能安全駕駛動力交通工具罪8月部分駁回，應執行1年8月，與一審刑度相同。

黃姓男子與前妻因細故起口角，持剪刀追逐至炸雞店外，趁她跌倒在地，持剪刀畫傷額頭、鼻子，二審認黃犯傷害、不能安全駕駛罪，應執行1年8月。圖／本報資料照
黃姓男子與前妻因細故起口角，持剪刀追逐至炸雞店外，趁她跌倒在地，持剪刀畫傷額頭、鼻子，二審認黃犯傷害、不能安全駕駛罪，應執行1年8月。圖／本報資料照

殺人 傷害罪

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