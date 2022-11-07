笑護理師「手天使」事件 台北市府認非性騷擾遭打臉

陳姓網民自述因叫了「護士小姐」而被要求尊重專業、改稱「護理師」，他拍影片抱怨，並揶揄「一群輸卵管、台女聚集、屌屁」「手天使是你們的工作範圍嗎？」謝姓護理師申訴性騷擾，台北市警大安分局認定成立。陳向北市府提再申訴，北市性騷擾防治委員會決議性騷擾不成立，謝女提行政訴訟，最高行政法院判北市府敗訴確定。

謝姓護理師表示，自己從事第一線工作，但2017年10月陳姓網民拍攝的影片，裡頭除了辱罵護理師外，還比出打手槍的動作，她覺得人格受損，也感到厭惡和不舒服，還影響生活作息。謝女向大安分局瑞安街派出所提出性騷擾申訴，大安分局認定性騷擾成立。

陳不服，向北市府提出再申訴，北市性騷防委會決議撤銷原決定，性騷擾事件不成立。這回換謝姓護理師不服氣，提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定和原處分均撤銷。

謝女認為性別騷擾的態樣包括「說者無心、聽者有意」，以及「內容雖無特定對象，但受眾感受到不快之情形」，未被性騷擾言語內容針對的個人，未必就不會是受性騷擾的對象。謝女主張，陳在再申訴程序中聲稱發言未針對她，不構成性騷擾，但這種說法無異是要受害人自己有義務避開性騷擾的言語，而將不被騷擾的義務歸諸受害人而非加害人，違背主流性別平等理論。

北市府則表示性騷擾防治法第2條所稱「他人」無法擴及至所有「行為人以外之人」。本案參加人陳姓網民則稱影片內容為戲劇反串，沒有針對他人，也沒針對護理相關行業、公會，並指案件發生後，他飽受批評，極為困擾。

台北高等行政法院認為在數位時代，行為人與被害人的互動空間環境，不能以傳統的物理空間定義，否則性騷擾防治法將無法保障網路空間的性騷擾被害人，北市府認為謝姓護理師並非「他人（被害人）」顯然不恰當。北高行認為北市府認事用法都有違誤，應予撤銷。