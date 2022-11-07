快訊

與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

笑護理師「手天使」事件 台北市府認非性騷擾遭打臉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓網民自述因叫了「護士小姐」而被要求尊重專業、改稱「護理師」，他拍影片抱怨，並揶揄「一群輸卵管、台女聚集、屌屁」「手天使是你們的工作範圍嗎？」謝姓護理師申訴性騷擾，台北市警大安分局認定成立。陳向北市府提再申訴，北市性騷擾防治委員會決議性騷擾不成立，謝女提行政訴訟，最高行政法院判北市府敗訴確定。

謝姓護理師表示，自己從事第一線工作，但2017年10月陳姓網民拍攝的影片，裡頭除了辱罵護理師外，還比出打手槍的動作，她覺得人格受損，也感到厭惡和不舒服，還影響生活作息。謝女向大安分局瑞安街派出所提出性騷擾申訴，大安分局認定性騷擾成立。

陳不服，向北市府提出再申訴，北市性騷防委會決議撤銷原決定，性騷擾事件不成立。這回換謝姓護理師不服氣，提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定和原處分均撤銷。

謝女認為性別騷擾的態樣包括「說者無心、聽者有意」，以及「內容雖無特定對象，但受眾感受到不快之情形」，未被性騷擾言語內容針對的個人，未必就不會是受性騷擾的對象。謝女主張，陳在再申訴程序中聲稱發言未針對她，不構成性騷擾，但這種說法無異是要受害人自己有義務避開性騷擾的言語，而將不被騷擾的義務歸諸受害人而非加害人，違背主流性別平等理論。

北市府則表示性騷擾防治法第2條所稱「他人」無法擴及至所有「行為人以外之人」。本案參加人陳姓網民則稱影片內容為戲劇反串，沒有針對他人，也沒針對護理相關行業、公會，並指案件發生後，他飽受批評，極為困擾。

台北高等行政法院認為在數位時代，行為人與被害人的互動空間環境，不能以傳統的物理空間定義，否則性騷擾防治法將無法保障網路空間的性騷擾被害人，北市府認為謝姓護理師並非「他人（被害人）」顯然不恰當。北高行認為北市府認事用法都有違誤，應予撤銷。

最高行政法院維持北高行見解，今判北市府上訴駁回。

陳姓網民自述因叫了「護士小姐」而被要求尊重專業、改稱「護理師」，他拍影片抱怨，並揶揄「一群輸卵管、台女聚集、屌屁」「手天使是你們的工作範圍嗎？」。圖／取自YouTube網站
陳姓網民自述因叫了「護士小姐」而被要求尊重專業、改稱「護理師」，他拍影片抱怨，並揶揄「一群輸卵管、台女聚集、屌屁」「手天使是你們的工作範圍嗎？」。圖／取自YouTube網站

性騷擾 北市 護理師

延伸閱讀

陳時中被控向女性伸鹹豬手 范雲痛批徐巧芯冷血又無知

洛杉磯華生密集學區教師被控性騷女生 學區將賠近300萬美元

護理師嫌前男友頻騷擾 偽造死亡證明傳給他還PO網稱被逼死

梨泰院154死慘劇！護理師急診室拍Vlog挨轟 網批冷血：還有時間上字幕

相關新聞

笑護理師「手天使」事件 台北市府認非性騷擾遭打臉

陳姓網民自述因叫了「護士小姐」而被要求尊重專業、改稱「護理師」，他拍影片抱怨，並揶揄「一群輸卵管、台女聚集、屌屁」「手天...

竹北大享容器擴廠居民聲請停止執行 最高行逆轉駁回確定

新竹縣竹北市民林碩彥等8人不滿新竹縣政府通過大享容器公司擴廠開發案，提行政訴訟並聲請停止執行。台北高等行政法院裁准停止執...

逆向拒攔！方向燈打右「欺敵」甩尾向左 騎士害警摔車判4月

李姓機車騎士為避免開罰單，與警察上演警「匪」追逐；李騎速忽快忽慢，打右邊方向燈欺敵，忽然甩尾向左轉，害後方追捕的警用機車...

屏東選舉暴力再掀波 鄉長自稱殘疾控對手違反選罷法

屏東縣長治鄉長選情緊繃，民進黨候選人黃志仁上周指控對手攻擊其陣營幹部，並提出傷害等告訴；尋求連任的鄉長古佳川今上午到屏東...

音樂授權鉅款要付怎麼辦？他提出解決困境的提案

常年教授智慧財產權課程，每年我都會進行一個小調查：現在還會逛書店、唱片行與購買實體書籍（教科書除外）或專輯的同學有多少？如果用百分比來估算，比例大約是百分之五以內，也就是說每一百位莘莘學子中，只有不到五位會進行實體消費。大家讀什麼、聽什麼？網路讀讀、聽聽就好。你們會付費訂閱串流嗎？勉勉強強訂閱Netflix或其他影劇平台；音樂串流呢？不要說了，數量低到很可怕！

促成最高法院「大法庭」制度 王梅英將接新北地院院長

台灣高等法院院長李彥文明年任期屆滿，牽動司法人事變動，司法院明將召開人事審議委員會，討論相關人事案；新北地方法院院長一職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。