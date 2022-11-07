逆向拒攔！方向燈打右「欺敵」甩尾向左 騎士害警摔車判4月

李姓機車騎士為避免開罰單，與警察上演警「匪」追逐；李騎速忽快忽慢，打右邊方向燈欺敵，忽然甩尾向左轉，害後方追捕的警用機車「犁田」，被訴妨害公務，台北地院判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

檢察官依妨害公務罪的「駕駛動力交通工具妨害公務執行罪」偵處，法條選用並不常見，法官今年7月一度要宣判，日前宣判，可上訴。

2021年8月28日下午6時58分，李姓騎士在台北市虎林街202巷逆向行駛，被福德街派出所李姓員警攔檢，他強行從警用機車旁空隙穿出，先碰撞警車，逃逸時先後多次緊急煞車，迫使在後追捕的員警減速。

檢方指控，李姓騎士後來遇到一個右轉彎，驟然變換方向，造成李姓員警為避免碰撞而急煞車失控倒地受傷，李姓騎士犯妨害公務罪。

李姓騎士稱，他本來要停車，後來想躲避罰單就騎走，轉彎前，是因前方有小客車才會煞車，員警滑倒他不知情；辯護人說：李姓騎士罰單很多，不想被取締而已，害員警摔車不是李姓騎士的本意。

李姓員警稱，取締時，他先按喇叭再鳴笛向前追，一度以手勢、口語喝令停車，但沒有辦法完全擋死在騎士的前方，追逐中，騎士無故煞車、驟停，「他煞我也要煞，才能避免撞到他」。

員警還稱，騎士經過路口前驟停，經過路口時加速，後來騎士打右轉方向燈，他預期騎士會右轉，但騎士突然往左切出，他再緊急煞車，於是摔倒在地。

法官勘驗密錄器，發現騎士明知員警示意停車，卻強行逃逸，導致員警駕駛的警用機車失控倒地，騎士主觀上有妨害公務的不確定故意，犯行可認定。