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屏東選舉暴力再掀波 鄉長自稱殘疾控對手違反選罷法

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣長治鄉長選情緊繃，民進黨候選人黃志仁上周指控對手攻擊其陣營幹部，並提出傷害等告訴；尋求連任的鄉長古佳川今上午到屏東地檢署按鈴，反控對手違反公職人員選舉罷免法104條，意圖造謠誣陷影響選情。

黃、古已二度對壘，兩人同是民進黨，本屆鄉長都以無黨籍參選，古佳川最後小贏黃志仁244票，入主公所。年底再戰，古未參與黨內登記，黃獲提名後，其因違紀參選遭開除黨籍。

黄志仁上周指控對手暴力攻擊，陣營幹部因接獲公所員工檢舉，稱被迫動員輔選，身心俱疲，因而到對方競總拍照查看，詎料竟遭攔車、攻擊。黃服務處主任孫沛沂後來驗傷，並控告古陣營傷害、妨害自由及恐嚇。

古佳川上午到地檢署按鈴反告，現場有數十位支持者舉布條聲援，指控對手自導自演、做賊喊捉賊。古佳川強調，已調閱監視器，畫面顯示沒人碰到孫女，其錄影蒐證後隨即將車開走，之後刻意停在路邊，意圖挑起衝突。

「我是殘障人士咧，怎麼攻擊。」古佳川近來身體不適，按鈴後還掀起上衣，露出俗稱鐵衣的金屬背架，強調自己哪有辦法出手攻擊。黃志仁強調，全案已進入司法程序，相關影片及事證已完整呈庭，對手說法與事實不符，已對受害者造成二次傷害，令人遺憾。

長治鄉長候選人黃志仁（左）上周舉行記者會，指控對手古佳川陣營暴力攻擊服務處主任孫沛沂。記者魏斌／攝影
長治鄉長候選人黃志仁（左）上周舉行記者會，指控對手古佳川陣營暴力攻擊服務處主任孫沛沂。記者魏斌／攝影
古佳川到地檢署按鈴，指控競選對手黃志仁違反選罷法，數十位支持者到場舉布條聲援。記者魏斌／攝影
古佳川到地檢署按鈴，指控競選對手黃志仁違反選罷法，數十位支持者到場舉布條聲援。記者魏斌／攝影

鄉長 民進黨

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