屏東選舉暴力再掀波 鄉長自稱殘疾控對手違反選罷法
屏東縣長治鄉長選情緊繃，民進黨候選人黃志仁上周指控對手攻擊其陣營幹部，並提出傷害等告訴；尋求連任的鄉長古佳川今上午到屏東地檢署按鈴，反控對手違反公職人員選舉罷免法104條，意圖造謠誣陷影響選情。
黃、古已二度對壘，兩人同是民進黨，本屆鄉長都以無黨籍參選，古佳川最後小贏黃志仁244票，入主公所。年底再戰，古未參與黨內登記，黃獲提名後，其因違紀參選遭開除黨籍。
黄志仁上周指控對手暴力攻擊，陣營幹部因接獲公所員工檢舉，稱被迫動員輔選，身心俱疲，因而到對方競總拍照查看，詎料竟遭攔車、攻擊。黃服務處主任孫沛沂後來驗傷，並控告古陣營傷害、妨害自由及恐嚇。
古佳川上午到地檢署按鈴反告，現場有數十位支持者舉布條聲援，指控對手自導自演、做賊喊捉賊。古佳川強調，已調閱監視器，畫面顯示沒人碰到孫女，其錄影蒐證後隨即將車開走，之後刻意停在路邊，意圖挑起衝突。
「我是殘障人士咧，怎麼攻擊。」古佳川近來身體不適，按鈴後還掀起上衣，露出俗稱鐵衣的金屬背架，強調自己哪有辦法出手攻擊。黃志仁強調，全案已進入司法程序，相關影片及事證已完整呈庭，對手說法與事實不符，已對受害者造成二次傷害，令人遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言