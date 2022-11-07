促成最高法院「大法庭」制度 王梅英將接新北地院院長

台灣高等法院院長李彥文明年任期屆滿，牽動司法人事變動，司法院明將召開人事審議委員會，討論相關人事案；新北地方法院院長一職可望由最高法院法官王梅英接任。

王梅英為德國慕尼黑大學法學碩士，法學素養深厚、行政經驗豐富，曾任士林地院和最高法院法官、台灣高等法院庭長、司法院司法行政廳廳長等職。王梅英擔任司法行政廳廳長期間，正值司改國是會議召開，她在會議後促成法院組織法修法，推動最高法院統一見解的「大法庭」制度。

過去法院裁判見解不一，不僅民眾莫衷一是，也斲害司法信賴度。王梅英表示，大法庭新制的改革除了要統一見解外，也要做到公開、透明。

而今，法院的通譯制度也大幅改善，王在擔任廳長時就指出，司法通譯傳譯品質，是文明先進國家的指標，外國參訪團來台觀察法庭實況時，通譯制度是觀察重點。她表示，憲法平等原則、公民與政治權利公約第14條著重弱勢者在法律程序中的溝通保障原則，強調落實司法體系提供語言弱勢族群制度性保障。

王梅英的丈夫、台大法律學院教授林鈺雄有「刑訴泰斗」稱號，經常受邀發表意見。例如7月19日憲法法庭召開沒收新制案，林便以專家學者身分出席。而林曾是司改國是會議分組委員，但他中途退出。