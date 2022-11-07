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遭控偷程式碼致損失4.6億 光禾感知反告愛實境
因電腦虛擬3D及VR技術，成為元宇宙知名業者的光禾感知科技，上周傳出張姓產品長疑似竊取前東家iStaging「愛實境」技術長關鍵程式碼，跳槽至光禾感知，並私自侵入愛實境資料庫，造成愛實境4.6億餘元損失，遭檢警查辦。光禾感知執行長王友光認為遭人惡意抹黑，今由律師陪同至台北地檢署，按鈴控告愛實境涉嫌誣告和妨害名譽，並嚴正表明公司從未剽竊、抄襲。
王友光指出，光禾團隊用於開發元宇宙產品「OSENSE SPACE 元宇宙製造所」的系統架構為「Google Flutter」，使用的語言是Dart，核心系統與3D引擎皆自行開發，與愛實境所使用基於Typescript語言所寫的架構完全不同，即便同為3D元宇宙空間、展場競品，也絕無抄襲疑慮。
另對於愛實境指控光禾入侵其Google Firebase網路空間。王友光今也提供該開發平台的訂購證明，出示資料庫所有權人、付款人和發票對象涉案的張姓產品長本人，與愛實境無關。
同時，光禾委任律師王智灝也質疑，張姓產品長尚未被起訴，刑事局卻違反無罪推定原則，將其詳細資料公諸於世並影射犯罪事實，已嚴重影響當事人生活。王友光補充，光禾明明是「積極配合」警方調查，部分媒體卻寫說張男「坦承犯案」，與事實完全不符，對於愛實境不實指控，光禾一定會據理力爭到底，透過司法找出公道。
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