遭控偷程式碼致損失4.6億 光禾感知反告愛實境

因電腦虛擬3D及VR技術，成為元宇宙知名業者的光禾感知科技，上周傳出張姓產品長疑似竊取前東家iStaging「愛實境」技術長關鍵程式碼，跳槽至光禾感知，並私自侵入愛實境資料庫，造成愛實境4.6億餘元損失，遭檢警查辦。光禾感知執行長王友光認為遭人惡意抹黑，今由律師陪同至台北地檢署，按鈴控告愛實境涉嫌誣告和妨害名譽，並嚴正表明公司從未剽竊、抄襲。

王友光指出，光禾團隊用於開發元宇宙產品「OSENSE SPACE 元宇宙製造所」的系統架構為「Google Flutter」，使用的語言是Dart，核心系統與3D引擎皆自行開發，與愛實境所使用基於Typescript語言所寫的架構完全不同，即便同為3D元宇宙空間、展場競品，也絕無抄襲疑慮。

另對於愛實境指控光禾入侵其Google Firebase網路空間。王友光今也提供該開發平台的訂購證明，出示資料庫所有權人、付款人和發票對象涉案的張姓產品長本人，與愛實境無關。