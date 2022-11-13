宗教團體財務自主權 法律可否進行管理規範？ 神壇有例外？

陳清秀教授

壹、問題之提出

宗教團體為從事宗教活動，需有財務經費支持，有關其財產經費來源為何、應如何進行管理及處分、國家法律可否及如何進行管理規範，不無疑義。

《監督寺廟條例》第5條規定：「寺廟財產及法物，應向該管地方官署呈請登記。」第6條規定：「寺廟財產及法物為寺廟所有，由住持管理之。

寺廟有管理權之僧道，不論用何名稱，認為住持。但非中華民國人民，不得為住持。」第7條：「住持於宣揚教義修持戒律，及其他正當開支外，不得動用寺廟財產之收入。」

第8條規定：「寺廟之不動產及法物，非經所屬教會之決議，並呈請該管官署許可，不得處分或變更。」（本條規定已經大法官釋字第573號解釋宣告違憲而失效）

第9條：「寺廟收支款項及所興辦事業，住持應於每半年終報告該管官署，並公告之。」

第10條：「寺廟應按其財產情形，興辦公益或慈善事業。」

貳、現行宗教團體財產管理處分之法令及其爭議問題

一、宗教團體得為權利義務之主體

宗教團體的概念意義為何，不無疑義。就此日本《宗教法人法》第2條對於「宗教團體」之定義如下：「本法所稱宗教團體，係指以宣揚宗教之教義，舉行宗教儀式活動以及教化培養信徒為主要目的之下列團體：一、具備有公開之禮拜設施之團體（神社、寺廟、教會、修道院及其他類似之團體）。

二、包括上述宗教團體之團體（教派、宗派、教團、教會、修道會、司教區及其他類似團體）。」此一定義應可表彰其概念特徵，或可作為法理參考。其中第一種類型之基本宗教團體，似乎強調必須有「公開之禮拜設施」，具有典型的宗教設施（例如宗教建築物、佛像、神像等），並應應具備「公開性」（開放性），讓不特定多數人可以參與，而不僅是特定一群人可以參與之「封閉性」組織。但關於其上層結構之包括宗教團體，則無此公開性之要求。

(一)宗教社團法人：

《民法》第46條：「以公益為目的之社團，於登記前，應得主管機關之許可。」《人民團體法》第8條第1項：「人民團體之組織，應由發起人檢具申請書、章程草案及發起人名冊，向主管機關申請許可。」

《人民團體法》第11條：「人民團體經主管機關核准立案後，得依法向該管地方法院辦理法人登記，並於完成法人登記後三十日內，將登記證書影本送主管機關備查。」《人民團體法》第39條：「社會團體係以推展文化、學術、醫療、衛生、宗教、慈善、體育、聯誼、社會服務或其他以公益為目的，由個人或團體組成之團體。」宗教人民團體應申請主管機關之許可，再依法向該管地方法院辦理社團法人之登記。

(二)宗教財團法人：

《民法》第59條規定：「財團於登記前，應得主管機關之許可。」有關主管機關之許可要件，《財團法人法》有明文規定，但對於宗教財團法人，則不適用之。

(本文出自《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善》，未經同意禁止轉載。) 依據內政部發布「財團法人法第七十五條第二項宗教財團法人之範圍」規定，宗教財團法人之範圍係指符合下列要件之財團法人:「捐助章程所定目的、宗旨及業務項目，以傳布宗教教義或促進宗教發展為主。

捐助章程所定財團法人名稱，足以識別以傳布宗教教義或促進宗教發展為主要目的、宗旨。依《民法》及相關宗教財團法人設立許可規定，經宗教主管機關許可設立，並經法院登記。」

宗教財團法人之設立目的、宗旨及業務項目，均應以傳布宗教教義或促進宗教發展為主，且名稱應足以識別其目的事業屬性，俾與慈善（社會福利）、文化、教育、醫療或其他屬性之財團法人區別。

又宗教財團法人就其財產總額、管理及組織方法等各項事項，亦應符合《民法》、自治法規或相關設立許可規定，並經該管宗教主管機關設立許可及經該管地方法院登記。

宗教財團法人之許可要件，既然法無明文，而僅於《財團法人法》第75條規定：「宗教財團法人之許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之。於完成立法前，適用民法及其他相關法律之規定。前項宗教財團法人之範圍，由中央目的事業主管機關認定之。」

由於《民法》及其他相關法律之規定並不完備，故現行實務上，宗教財團法人除適用《民法》之外，主管機關另訂定宗教財團法人監督規定，以健全法制。亦即經由發布「行政規則」加以法律漏洞補充。例如「內政部審查全國性宗教財團法人設立許可及監督要點」。

(三)《監督寺廟條例》之寺廟：

凡有僧道住持之宗教上建築物，不論用何名稱，均為寺廟（《監督寺廟條例》第1條）。依據《寺廟登記規則》規定，適用《監督寺廟條例》規定之寺廟，得向主管機關辦理寺廟設立登記及變更登記。同規則第4條規定：「寺廟登記，包括左列三項：一、人口登記。二、財產登記。三、法物登記。」

寺廟及其財產法物，除法律別有規定外，依《監督寺廟條例》監督之（《監督寺廟條例》第2條第1項）。但寺廟屬於下列各款之一者，不適用《監督寺廟條例》之規定：一、由政府機關管理者。二、由地方公共團體管理者。三、由私人建立並管理者。」《監督寺廟條例》第6條第1項規定：「寺廟財產為寺廟所有，由住持管理之。」是就寺廟財產聲請登記雖由住持代表，而其財產權之登記名義人仍為寺廟，其住持不得作為自己之財產聲請登記（最高法院21年上第2024號判例）。

可見《監督寺廟條例》已將該條例規定之寺廟賦予法律上人格，得為寺廟財產之權利主體。私人捐施於寺廟之財產，其所有權不屬於原施主，亦不屬於寺廟住持，而應屬諸該寺廟（最高法院18年上第1542號判例）。原施主或其後人，不得以原所有人資格任意處分（最高法院23年上字第2442號判例）。

另依《土地登記規則》第150條規定：「法人或寺廟於籌備期間取得之土地所有權或他項權利，已以籌備人之代表人名義登記者，其於取得法人資格或寺廟登記後，應申請為更名登記。」准此，依《監督寺廟條例》規定登記有案之寺廟，得為土地或建築物登記之權利主體，亦得為建築執照之起造人（內政部101.10.22.台內營字第1010810259號函）。

(四)神壇（未立案之宗教場所）？

民間宗教活動許多是由道教所設立之「神壇」辦理，所謂神壇，係指供奉神祇供公眾膜拜而未具寺廟登記要件之場所（民國84年7月13日《台灣省輔導神壇要點》第2點（註4））。

亦即：「指私人設壇供奉神祇，其規模不符寺廟登記要件，而供公眾從事膜拜儀式及宗教活動者。」（註5）。換言之，係指一般寺廟（註6）以外「供不特定人膜拜或從事消災、解厄、收驚、問卜等宗教民俗活動之場所」（註7）。上述神壇得依其宗教派別，加入所屬宗教團體為團體會員，並接受其所屬宗教團體之規範與輔導（《台灣省輔導神壇要點》第5點）。故亦屬於宗教團體之範圍。

此類神壇，由私人建立並管理，可能僅在公寓大廈中一個樓層（民宅或其他場所），並無「獨立建築物」，並非傳統典型寺廟具有「獨立建築物」，而不符合寺廟立案登記要件，無法辦理寺廟立案登記，變成「未立案宗教場所」，可謂非典型之廣義的寺廟。其既非社團法人，亦非財團法人，亦非《監督寺廟條例》之寺廟，故屬於不具有權利主體地位之宗教團體（註8）。

有關神壇之財產，其所有權歸屬如何，不無疑義，倘若承認神壇屬於「非法人團體」，則似應屬於非法人團體之財產，然而因信徒屬於不特定大眾，且具有流動性，其組織鬆散，難認構成具有獨立性團體組織以及獨立財產，從而信徒捐贈神壇之財產，似仍應歸屬於神壇主持人所有，只是考量信徒捐贈目的，其用途宜以神壇公共使用為主。

以往《台灣省輔導神壇要點》第9點規定：「神壇應視其財力興辦公益、慈善及教化事業，其成績優良者予以獎勵。」亦本此意旨。

（本文作者為東吳大學法律學系專任教授）

(本文出自《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善》，未經同意禁止轉載。)