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遭宅神轟操弄網軍 林耕仁不滿誹謗今委律師赴北檢提告

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

「宅神」朱學恒近日聲援民眾黨新竹市長候選人高虹安，指國民黨新竹市長候選人林耕仁，在直播暗指「是由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出高虹安李姓前助理家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世的前妻」；林耕仁競總說，已告知朱須於三日內更正，但朱未理會，今已由委任律師到台北地檢署提告，控告朱涉犯選舉罷免法及誹謗罪。

林耕仁競選總部指出，朱學恒3日於Youtube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」頻道直播時，多次以言語表達並暗指「是由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理的家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世的前妻」等不實言論，長達40分鐘，這未經查證的惡意不實指控，引發諸多網友到林耕仁臉書粉專，指責林攻擊往生者，造成林耕仁名譽損害，並妨害選民投票行為的正確性及年底新竹市長選舉公正性。

林耕仁競選總部發言人徐維遠強調，林耕仁10月31日開記者會，針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益範疇，從未提及李姓前助理及其家人的任何個人資訊，該資訊的揭露與林耕仁無關。

徐維遠表示，對於朱學恒至今未更正不實言論感到相當遺憾，針對朱涉犯選舉罷免法第104條散布謠言意圖使人不當選罪及刑法第310條第2項誹謗罪，已委任律師代表林耕仁向朱先生提告，匡正視聽。

國民黨新竹巿長候選人林耕仁競選總部發言人徐維遠展示刑事告訴狀，說今已委由律師去北檢提告。圖／林耕仁提供
國民黨新竹巿長候選人林耕仁競選總部發言人徐維遠展示刑事告訴狀，說今已委由律師去北檢提告。圖／林耕仁提供

林耕仁 朱學恒

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