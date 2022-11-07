遭宅神轟操弄網軍 林耕仁不滿誹謗今委律師赴北檢提告

「宅神」朱學恒近日聲援民眾黨新竹市長候選人高虹安，指國民黨新竹市長候選人林耕仁，在直播暗指「是由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出高虹安李姓前助理家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世的前妻」；林耕仁競總說，已告知朱須於三日內更正，但朱未理會，今已由委任律師到台北地檢署提告，控告朱涉犯選舉罷免法及誹謗罪。

林耕仁競選總部指出，朱學恒3日於Youtube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」頻道直播時，多次以言語表達並暗指「是由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理的家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世的前妻」等不實言論，長達40分鐘，這未經查證的惡意不實指控，引發諸多網友到林耕仁臉書粉專，指責林攻擊往生者，造成林耕仁名譽損害，並妨害選民投票行為的正確性及年底新竹市長選舉公正性。

林耕仁競選總部發言人徐維遠強調，林耕仁10月31日開記者會，針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益範疇，從未提及李姓前助理及其家人的任何個人資訊，該資訊的揭露與林耕仁無關。