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政二代趙介佑夥友討賭債 虐打被害人敗血症 判1年刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨「政二代」30歲趙介佑，去年和朋友謝廣翰、陳景暉強討李男50萬元賭債，剝奪李男行動自由，前後約達3、4個小時，過程中看到李男手機有謝男、陳男女友裸照，持甩棍、徒手輪流圍毆李男，打到橫紋肌溶解症，全身受傷縫11針，還致電李男長輩拿錢還債，取走47萬元。士林地方法院依剝奪他人行動自由罪，判處趙介佑1年徒刑。

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因參與暴力討債集團遭判刑二年定讞，目前入監服刑。判決指出，22歲陳男和23歲巫男，去年2月13日下午4時許在摩鐵附近超商前巧遇李男，李男積欠謝男債務，陳、巫把人帶到北投區珠海路民宅，巫車上涉嫌持鑰匙刮李男額頭，並與開車的洪男先行離開。

緊接著，陳男打電話給趙介佑，趙和謝到場後，發現李男手機有陳男前女友、謝男現任女友的裸照，陳、謝、趙等三人輪流徒手或持甩棍圍毆李男，打到全身是傷，剝奪行動自由達3、4小時。趙致電給李男的長輩劉男，請長輩出面解決李男的賭債。趙等人拿李男手機在李男臉書發文「我對不起北投人，我不該亂拼，亂賭，我天誅地滅」。

劉男當晚帶著李男雙親，先後交付趙介佑20萬、27萬。李男經送醫急救，受有橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、敗血症，頭部、耳朵、手臂、上腹部、腳步有挫傷瘀青，全身縫了11針。李男事後遞狀地檢署提告，指控他被押往珠海路毆打討債，被拿走手機和身上1萬元，趙拿西瓜刀背面砍他的頭、腳，謝拿小刀割他手腳。今年3月間，李在偵查庭撤告趙的傷害告訴。

趙認罪，坦承打人，打電話叫李男長輩解決債務。謝男辯稱沒打人，到場後見到李男全身受傷，刪除女友裸照後就離開。陳男供稱，知道李男欠謝男賭債，在路上巧遇後把人帶到珠海路，看到裸照就生氣打人。

法官審酌，趙介佑等3人，均有暴力犯罪前科，藉端剝奪李男行動自由，前後約達3、4個小時，甚至毆打李男造成不輕傷勢，原本債務、裸照糾紛與趙無關，但趙收取李男雙親現金從中牟利，雖犯後認罪，且和李男和解撤告，但素行不佳仍未能記取教訓再犯本案。趙、謝、陳共同剝奪他人行動自由罪，判處趙1年徒刑，謝、陳各處10月徒刑。巫男犯普通傷害罪，判處4月徒刑可易科罰金。可上訴。

民進黨北市黨部中評會前召集人趙映光的兒子趙介佑（中）去年和朋友暴力討債，士林地方法院依剝奪他人行動自由罪，判處趙介佑1年徒刑。聯合報系資料照
民進黨北市黨部中評會前召集人趙映光的兒子趙介佑（中）去年和朋友暴力討債，士林地方法院依剝奪他人行動自由罪，判處趙介佑1年徒刑。聯合報系資料照

趙介佑 裸照 債務

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