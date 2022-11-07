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爭10名曲著作權 民歌手王夢麟告滾石音樂不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民歌時代知名歌手王夢麟不滿自己創作並傳唱多年的10首名曲，如《廟會》、《阿美阿美》、《木棉道》等詞曲和MV，遭滾石國際音樂盜用發布於網路，涉嫌侵害自身著作權而提告。台北地檢署查出當年著作權相關規定，發現除另有約定外，出資者也就是唱片公司享有當然著作權，今將滾石音樂及其負責人段鍾沂不起訴。

曾當過計程車司機的68歲王夢麟，是1980年代知名民歌手，後來並斜槓主持及戲劇，後來又與趙樹海與黃大城合組「MIB三重唱」，至今仍會在部分民歌節目或民歌演唱會上亮相。

檢方調查，王夢麟去年針對他創作多年並廣為人知的名曲，如《廟會》、《阿美阿美》、《木棉道》、《小草》、《明天會更好》、《七月涼山》等10首歌曲，以及個人演出的MV等相關影像，控告滾石音樂將上述他音樂著作侵權重製上網。

滾石及段男對此否認侵害王夢麟的著作權，並提出當年相關合約，佐證當中有許多歌曲，是早年王夢麟賣給新格等其他唱片公司，再轉手由滾石購入並取得著作權。

檢方查出，王夢麟主張上述歌曲遭侵害著作權的時間為1980至1985年間，但當時著作權法規定，除另有特別約定外，歌曲出資者即能取得作品著作權，相關規定直到1998年才修改為現行除另有約定，否則著作權歸屬創作者。因此，當年滾石取得著作權過程完全合法，滾石與段男罪嫌不足處分不起訴。

民歌手王夢麟為爭10名曲著作權，控告滾石音樂及負責人侵害著作權獲不起訴。本報資料照
民歌手王夢麟為爭10名曲著作權，控告滾石音樂及負責人侵害著作權獲不起訴。本報資料照

計程車 演唱會 涼山

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