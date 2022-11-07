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大重機上建國高架狂飆152公里辯下雨 法官一查降水量0

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

謝姓男子2月初騎大型重型機車行經建國高架道路，以時速152公里狂飆，被測速儀拍下舉發，挨罰1萬2000元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院判他敗訴，可上訴。

謝2月7日下午4時許，騎重機行經建國南北快速道路時，被警方以雷達測速儀測得時速152公里，比速限70公里，超速82公里，依法舉發，新北市政府交通事件裁決處裁罰1萬2000元，並記違規點數3點。

謝提告主張，他皆以合理且安全速度行駛，當日正逢下雨，認為警方測速有誤差，且當天天色昏暗，員警躲在避車彎偷拍，也沒有開啟閃燈、擺放臨時告示牌，加上固定式告示牌也被路樹和燈桿遮擋，不容易辨識，請求撤銷處分。

台北地院指出，警方設移動式測速儀的前方350公尺處，有速限標誌、取締警示標誌等，且一測速照片來看，當天沒有明顯降雨、路面溼滑的情形，謝也沒有穿著雨衣，依氣象局資料，台北測站的降水量也為0。

另警方使用的雷達測速儀有效期內的檢驗合格證書，即使計入不超過2公里的誤差值，謝也超速逾80至100公里，認為裁罰處分沒有違誤，判謝敗訴。

移動式測速照相示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
移動式測速照相示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

測速 標誌

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