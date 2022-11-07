聽新聞
test
0:00 / 0:00
大重機上建國高架狂飆152公里辯下雨 法官一查降水量0
謝姓男子2月初騎大型重型機車行經建國高架道路，以時速152公里狂飆，被測速儀拍下舉發，挨罰1萬2000元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院判他敗訴，可上訴。
謝2月7日下午4時許，騎重機行經建國南北快速道路時，被警方以雷達測速儀測得時速152公里，比速限70公里，超速82公里，依法舉發，新北市政府交通事件裁決處裁罰1萬2000元，並記違規點數3點。
謝提告主張，他皆以合理且安全速度行駛，當日正逢下雨，認為警方測速有誤差，且當天天色昏暗，員警躲在避車彎偷拍，也沒有開啟閃燈、擺放臨時告示牌，加上固定式告示牌也被路樹和燈桿遮擋，不容易辨識，請求撤銷處分。
台北地院指出，警方設移動式測速儀的前方350公尺處，有速限標誌、取締警示標誌等，且一測速照片來看，當天沒有明顯降雨、路面溼滑的情形，謝也沒有穿著雨衣，依氣象局資料，台北測站的降水量也為0。
另警方使用的雷達測速儀有效期內的檢驗合格證書，即使計入不超過2公里的誤差值，謝也超速逾80至100公里，認為裁罰處分沒有違誤，判謝敗訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言