蔡英文沒資格做總統？他想找賴清德被移送法辦 法官裁定不罰
林姓男子認為蔡英文沒資格做總統，騎車到總統府表示要找副總統賴清德，為憲兵壓制、管束，警方認為林違反社會秩序維護法，將林移送法辦，台北地院審理認為，林被控制後不再有滋擾行為，裁定不必罰。可抗告。
台北市警中正一分局移送說，2022年9月5日上午10時許，林到總統府後方博愛路的人行道上表明要找賴清德，警方勸導無效，林騎車沿重慶南路1段自北往南右轉進總統府的車道入口，被憲兵壓制、管束。
警方處理認為，林持續喧鬧、滋擾，已違反社維法，將林帶回隊部製作筆錄，另移送法院裁罰。
法官審理認為，如果行為人的言行並未逾越一般社會大眾觀念中容許的合理範圍，或者言行對場所秩序的影響未達到難以維持或回復的地步，不能認定有所謂藉端滋擾情事。
法官勘驗監視畫面認為，林的機車在總統府的車道口停住，未執意繼續闖入，且經攔下時只是沒有離開，「狀似和總統府前廣場之維安人員對談」，而附近的路人一樣繼續來往，林是否違法，已經有疑。
法官認為，監視畫面並無聲音，無法判斷林有謾罵、咆哮，且就算林謾罵、咆哮，恐是對壓制表達不滿或想表達個人的意見，證據不能認定林已擾及場所安寧致難以維持或回復，警方移送的違法事證有疑問，裁定不罰。
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