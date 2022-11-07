鄭文燦部屬貪婪收賄 高院法官：當人家金庫還是提款機？

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對方送到局長室分贓，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判朱13年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今續行準備程序，法官問朱「你是把別人當金庫還是提款機？你還沒打算還欸！」

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（56歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

高院今早開庭，法官逐一詢問朱松偉關於孫瑀、楊雲榮交給他的金錢或買單的禮品、住宿，他千篇一律的回答是「我跟他們很熟」，法官不客氣地問「你一開口人家就要給10萬？」「你的事情為何別人要給錢？」朱答稱「我沒想清楚」。

朱說孫瑀是他在健行科技大學任教時所結識，對方也是健行校友，他視對方「如兄如父」、餽贈往來密切，不是官員和廠商的關係。與楊雲榮也是任教時結識，產學密界合作、互動良好，他長期請楊贊助尾牙禮品，與標案無關。

孫瑀給朱的錢財包括20萬現金、住宿費、水波爐、iPad與iPhone、威而鋼等。朱解釋因為選舉需要辦餐敘，「我不可能自己掏錢出來」，孫是企業老闆因此贊助。因朱不斷說和孫如兄弟一般，因此對方經常幫他忙，但法官問「若其他人交情和孫瑀一樣，你會給嗎？」他愣怔一下說，「我的個性會給」。

法官也詢問難道局長買不起水波爐、iPhone？朱則說，因孫瑀知道他老婆愛做菜，便買了台給他；而他在學校教書，對方提供手機讓他做研究，未來研究成功可「技術移轉」。朱多次下榻台北福華飯店，都是由孫瑀代為訂房，他未付帳，他也自爆有時來台北參加餐敘「一定會喝醉」，因此預定住飯店過夜。