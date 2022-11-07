快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報告被指抄襲 陳吉仲告誹謗 北院「選後」傳喚張斯綱

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨籍台北市議員張斯綱、桃園市議員候選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲調查報告涉抄襲，陳自訴3人加重誹謗罪；台北地院今天傳喚陳的訴訟代理人出庭調查，訂12月26日選後傳喚張、凌、楊出庭答辯。

法院今天召開調查庭，傳喚陳吉仲的訴訟代理人審問自訴要旨，陳吉仲委任律師詹順貴、黃英哲出庭，再擴張自訴範圍，就有關凌濤在2022年10月1日、3日持續在個人臉書的誹謗犯行追加自訴。

陳吉仲的訴訟代理人告訴法官，有關張斯綱等人指控陳吉仲抄襲農業經濟叢刊，事實上，報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，陳吉仲是共同著作人，並未涉及抄襲，張等人公然指陳吉仲抄襲，觸犯加重誹謗罪。

國民黨團是於今年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會；張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯。

當天記者會後，陳吉仲認為張斯綱等人犯刑事誹謗罪，揚言採取法律行動捍衛名譽，隨後在10月3日即對張斯綱等3人提告。

農委會主委陳吉仲自訴台北市議員張斯綱加重誹謗罪。本報資料照片
農委會主委陳吉仲自訴台北市議員張斯綱加重誹謗罪。本報資料照片

陳吉仲 抄襲 張斯綱

延伸閱讀

蔡英文總統、陳吉仲站台鄭運鵬 喊「桃園強台灣才會更強」

飼料漲價恐影響蛋價？ 陳吉仲：尊重市場機制

鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

陸專家來台探視 陳吉仲：盼合作讓大貓熊「團團」身體狀況更好

相關新聞

鄭文燦部屬貪婪收賄 高院法官：當人家金庫還是提款機？

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

報告被指抄襲 陳吉仲告誹謗 北院「選後」傳喚張斯綱

國民黨籍台北市議員張斯綱、桃園市議員候選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲調查報告涉抄襲，陳自訴3人加重誹謗...

蔡英文沒資格做總統？他想找賴清德被移送法辦 法官裁定不罰

林姓男子認為蔡英文沒資格做總統，騎車到總統府表示要找副總統賴清德，為憲兵壓制、管束，警方認為林違反社會秩序維護法，將林移...

遺產屋「怕被騙走」做這件事40年不能賣 前妻女兒聯手告不贏

為人父母過世前最放心不下的，應該就是未成年子女該如何扶養長大，新北宋姓男子因為癌末，為保障才14歲的獨生女未來生活，預立遺囑時另外採取相關措施，讓女兒繼承的房子整整40年只能由她跟叔叔居住且無法變賣。宋過世後，他的陸籍前妻與獨生女聯手提告想要回房子主導權，但官司接連吞敗，法界人士指出，這種做法實務上雖然不多見，但若擔心未成年子女繼承的遺產遭人騙走，也是一種安全的做法。

少年ㄟ無照別騎車 中警今年取締件數比去年多14％

台灣現行考駕照的年齡為18歲，不過不少學子在未成年時即躍躍欲試，無照騎車、開車，台中市警局統計，今年迄今已取締3653件...

豐原警單日取締酒駕7件 提醒今天立冬吃含酒料理不開車

台中豐原警方強力執法取締酒駕，本月4日一天內取締酒後駕車7件，今天是立冬，警方提醒，添加米酒如薑母鴨和麻油雞等料理，吃後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。