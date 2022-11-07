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報告被指抄襲 陳吉仲告誹謗 北院「選後」傳喚張斯綱
國民黨籍台北市議員張斯綱、桃園市議員候選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲調查報告涉抄襲，陳自訴3人加重誹謗罪；台北地院今天傳喚陳的訴訟代理人出庭調查，訂12月26日選後傳喚張、凌、楊出庭答辯。
法院今天召開調查庭，傳喚陳吉仲的訴訟代理人審問自訴要旨，陳吉仲委任律師詹順貴、黃英哲出庭，再擴張自訴範圍，就有關凌濤在2022年10月1日、3日持續在個人臉書的誹謗犯行追加自訴。
陳吉仲的訴訟代理人告訴法官，有關張斯綱等人指控陳吉仲抄襲農業經濟叢刊，事實上，報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，陳吉仲是共同著作人，並未涉及抄襲，張等人公然指陳吉仲抄襲，觸犯加重誹謗罪。
國民黨團是於今年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會；張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯。
當天記者會後，陳吉仲認為張斯綱等人犯刑事誹謗罪，揚言採取法律行動捍衛名譽，隨後在10月3日即對張斯綱等3人提告。
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