豐原警單日取締酒駕7件 提醒今天立冬吃含酒料理不開車

台中豐原警方強力執法取締酒駕，本月4日一天內取締酒後駕車7件，今天是立冬，警方提醒，添加米酒如薑母鴨和麻油雞等料理，吃後體內仍有酒精成分，提醒民眾酒後不開車，警方持續加強執法。

豐原警分局積極取締酒後駕車，11月4日晚上執行「取締酒後駕車」專案勤務，共查獲5件酒後駕車，其中3人酒測值高達每公升0.25毫克以上，警方依公共危險罪嫌移送；豐原分局同日在其他時段也查獲2起酒駕案件，當天共查獲7件，豐原警方將持續掃除轄內「醉」犯，加強可疑人車攔檢，杜絕違規者僥倖心態，展現警方執法決心。

警方表示，近期天氣轉涼，時序邁入冬季，今天是農曆立冬節氣，國人習俗都有「立冬補冬」的風氣，各類添加米酒烹煮料理如薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等，飲食後仍會於體內存有酒精成分，容易造成酒駕事故發生。

警方提醒，民眾如有飲酒或享用含酒精成分的料理，應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛、利用叫車或代駕服務，以確保自身及其他用路人安全；也呼籲販售酒類或提供酒精料理的業者共同善盡防制酒駕責任，主動提醒消費者切勿酒後駕車，可藉由「代客叫車」、「代客駕駛」等措施，有效防制酒後駕車，減少事故案件發生。