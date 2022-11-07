莽男和鄰居起爭執 竟嗆要找兄弟讓他難看吃官司

李姓男子和黃姓鄰居感情不睦，因細故與黃發生爭執，恫嚇他有認識兄弟要給黃難看，要求黃出來面對。黃心生畏懼，報警法辦、南檢起訴。台南地院依李違反犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天，案可上訴。

檢警調查，李於2019年5月31日下午3點45分在台南市黃住處前，因故與黃起爭執，李徒手毆打黃（因撤回告訴，不起訴處分）。同一天晚上7點40分，在黃住處前，李再度因故與黃起爭執，李向黃恫嚇稱「誰下午報案，出來面對，不要躲在門後，看怎樣都沒關係，我有認識兄弟要給你難看，出來面對。」等語，造成黃生畏懼，報警法辦，南檢起訴。

法官認為，李所為觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌李與告訴人黃是相處不睦鄰居，李被告不思理智行事，無故對告訴人尋釁，出言恐嚇告訴人，欠缺法紀觀念，危害社會秩序安寧。