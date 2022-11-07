用力過度致客人脫臼 按摩師被告傷害判拘役

嘉義市某按摩店張姓按摩師在幫顧客黃姓女子進行腳部按摩時，疑因施力過度造成黃女關節脫臼，因雙方未能達成和解，黃女提傷害告訴，經檢察官聲請簡易判決處刑；嘉義地方法院依犯過失傷害罪，處拘役50日，得易科罰金，可上訴。

今年4月17日晚上7時許，黃女前往嘉義市區某按摩店進行按摩，由店內張姓按摩師為黃女進行按摩服務，在進行右腳按摩時疑因施力過度，造成黃女受有右側髕骨關節脫臼的傷害。黃女於醫院驗傷後對張男提起傷害告訴。