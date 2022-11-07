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用力過度致客人脫臼 按摩師被告傷害判拘役
嘉義市某按摩店張姓按摩師在幫顧客黃姓女子進行腳部按摩時，疑因施力過度造成黃女關節脫臼，因雙方未能達成和解，黃女提傷害告訴，經檢察官聲請簡易判決處刑；嘉義地方法院依犯過失傷害罪，處拘役50日，得易科罰金，可上訴。
今年4月17日晚上7時許，黃女前往嘉義市區某按摩店進行按摩，由店內張姓按摩師為黃女進行按摩服務，在進行右腳按摩時疑因施力過度，造成黃女受有右側髕骨關節脫臼的傷害。黃女於醫院驗傷後對張男提起傷害告訴。
法院審酌，張男職業為按摩師，沒有注意按摩力道，一時不慎造成告訴人受有傷勢，犯後坦承犯行，但是因為雙方金額差距過大沒能達成和解，而且告訴人請求對被告刑度從重量刑；又被告大學畢業，從事按摩師，家境小康等一切情狀，量處因犯過失傷害罪，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。
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