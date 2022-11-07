持槍搶劫辯自己是智障 逼被害人吞4顆安眠藥想讓他忘了

周姓男子欠債，持瓦斯手槍搶劫羅姓男子駕駛的轎車，還將羅上銬，得手2000元。周佯裝下車，稱鑰匙會擺在右前座，再趁羅下車換到右前座時，坐上駕駛座，將車開往蘆洲。周擔心事後遭羅指認，逼他吃下4顆安眠藥，再拿走羅皮包裡的1.5萬元、轉帳3萬元到友人戶頭。台灣高等法院依攜帶兇器強盜罪判周4年6月徒刑。

周原為保全員，有強盜前科，小孩已18歲。今年1月26日，周見羅姓男子獨自一人要駕車，他認為有機可乘，趁羅發動車輛時，開啟右前座車門入內，還將羅上銬，並掏出瓦斯手槍脅迫羅交錢。

羅事後報警，1月27日新北市警三重分局持拘票逮人，將周移送新北地檢署偵辦。周在警詢、偵訊與法院調查時都坦承不諱，新北地方法院認為攜帶兇器加重強盜罪為最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，周因經濟壓力而犯案，但過程中沒進一步傷害被害人，犯罪所得為5.7萬元，事後以12萬和被害人和解、取得原諒，予以減刑。

一審判周4年10月徒刑，周不服，以年少時罹患精神疾病，有服用相關藥物，並有「輕度智能障礙」為由，上訴請求從輕量刑。