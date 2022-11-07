快訊

第二組餐會照曝光！徐巧芯再批陳時中微醺摟人妻 對方老公就在旁邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貴婦級網紅袁曼軒遭針孔拍和小王睡 Pierre索200萬又敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

貴婦網紅袁曼軒2017年和礦業大王之子Pierre結婚，事後自爆婚變；丈夫控她帶小王回住處共枕、互吻，求償200萬元，但一審認為丈夫在臥室、住處大門口偷裝監視器，侵害隱私權，畫面無證據能力，判袁婦免賠。台灣高等法院認為Pierre於2020年就不再與袁曼軒共居，且外遇泰籍女子、違反婚姻誓約，駁回上訴。

袁曼軒（Sherry）另遭前公婆提告要求返還借名登記的豪宅所有權，台北地方法院今年5月判袁婦應將不動產所有權移轉登記給前公婆。

Pierre主張，他和袁曼軒2017年間結婚，因工作、新冠肺炎疫情影響而未入境台灣，但袁曼軒卻在2019年2月16日、4月12日帶賴姓男子回新北市的住處過夜，他的配偶權遭侵害，求償200萬元精神慰撫金。

袁曼軒表示，新北市的住處是她和前夫共有的，每次她入境台灣都會住在那裡，但前夫未經她同意在房屋門口裝監視器，甚至在臥室面對床鋪處裝針孔攝影機，長期監視她，嚴重侵害她的隱私權，認為監視器和針孔攝影機的畫面屬於違法取證。她表示，和賴只是朋友，沒有發生超友誼行為。

袁婦認為前夫違法取證且不符合比例原則，不具證據能力。

台北地院認為Pierre自稱是以手機連線大門監視器、臥室針孔攝影機而取得畫面，又稱為維護住家安全、私人空間，才裝設監視器與針孔攝影機，但他在臥室電視機中的隱密處裝針孔，鏡頭僅正對床鋪，顯然是要長期監視袁曼軒，過度侵害隱私權，取得證據的手段違反比例原則。又，縱使放寬認定門口監視器畫面有證據能力，但從畫面來看，也難認袁曼軒和賴有親密或踰矩行為，判她免賠。

Pierre不服氣，上訴二審。高院確認該房子為夫妻倆共有，2020年2月起兩人就未再共同生活，袁曼軒去年1月13日在北院提離婚訴訟，後來因Pierre在澳大利亞提離婚而撤回。澳大利亞法院去年10月15日簽發離婚令。

高院認為Pierre裝監視器的目的是為監控袁曼軒，明顯侵害她隱私，袁婦陳稱Pierre在2020年間就出軌泰籍女子，甚至還公開發表訂、結婚照片，Pierre也承認有在社群媒體發布這些照片，顯見兩人感情已破裂。高院認為Pierre裝監視器的目的並不是要維繫婚姻，而是預先蒐證。

高院以兩人的婚姻生活已遭Pierre破壞而不復存在，就算袁曼軒有和人同床共眠，也難稱是破壞Pierre的幸福，他要求廢棄一審判決無理，駁回上訴。

貴婦網紅袁曼軒遭前夫Pierre控帶小王回家共眠，求償200萬元，一審認為Pierre私裝監視器監控袁軒曼，畫面無證據能力，判他敗訴。台灣高等法院認為Pierre外遇泰籍女子，自己破壞婚姻，駁回他上訴。圖／聯合報系資料照
貴婦網紅袁曼軒遭前夫Pierre控帶小王回家共眠，求償200萬元，一審認為Pierre私裝監視器監控袁軒曼，畫面無證據能力，判他敗訴。台灣高等法院認為Pierre外遇泰籍女子，自己破壞婚姻，駁回他上訴。圖／聯合報系資料照

監視器 針孔攝影機

延伸閱讀

高雄男失蹤多日 台東警今發現他駕車駛入海中明顯死亡

網紅列出16個「不想生小孩的理由」引共鳴，但想生的原因只需一個就夠！

網紅遇「女子海中想輕生」　曝驚險救人過程：再晚就天人永隔

Nespresso攜手Pierre Hermé 推星耀巴黎節慶系列

相關新聞

貴婦級網紅袁曼軒遭針孔拍和小王睡 Pierre索200萬又敗

貴婦網紅袁曼軒2017年和礦業大王之子Pierre結婚，事後自爆婚變；丈夫控她帶小王回住處共枕、互吻，求償200萬元，但...

持槍搶劫辯自己是智障 逼被害人吞4顆安眠藥想讓他忘了

周姓男子欠債，持瓦斯手槍搶劫羅姓男子駕駛的轎車，還將羅上銬，得手2000元。周佯裝下車，稱鑰匙會擺在右前座，再趁羅下車換...

影／假地政士賣800萬靈骨塔位 警將計就計趁他取訂金逮人

靈骨塔詐騙梗重出江湖！高市61歲黃姓男子接獲廖姓男子來電，對方自稱是地政事務所地政士，向黃推銷800萬靈骨塔位，可協助他...

惡作劇要取走店長現金又阻報警 台南莽男吃官司

李姓男子因惡作劇，假裝試圖拿走台南市某超商店長放置自動櫃員機上45萬元，店長發現後將現金收走後，拿出電話準備打電話報警，...

登記後捐贈加菜金觸法 斗六市代候選人20萬元交保

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮斗六分局、雲林調查站及移民署雲林縣專勤隊，偵辦斗六市李姓（61歲）市民代表候選人，涉嫌捐助現金...

趴玻璃盯女店員被送辦 台北男辯「思考未來」法官不罰

台北市邱姓男子欲認識西屯區一家商店的女店員，今年8月間，多次前往該店家，除了在門外隔著玻璃看外，也進入店家內與店員攀談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。