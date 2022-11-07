貴婦級網紅袁曼軒遭針孔拍和小王睡 Pierre索200萬又敗

貴婦網紅袁曼軒2017年和礦業大王之子Pierre結婚，事後自爆婚變；丈夫控她帶小王回住處共枕、互吻，求償200萬元，但一審認為丈夫在臥室、住處大門口偷裝監視器，侵害隱私權，畫面無證據能力，判袁婦免賠。台灣高等法院認為Pierre於2020年就不再與袁曼軒共居，且外遇泰籍女子、違反婚姻誓約，駁回上訴。

袁曼軒（Sherry）另遭前公婆提告要求返還借名登記的豪宅所有權，台北地方法院今年5月判袁婦應將不動產所有權移轉登記給前公婆。

Pierre主張，他和袁曼軒2017年間結婚，因工作、新冠肺炎疫情影響而未入境台灣，但袁曼軒卻在2019年2月16日、4月12日帶賴姓男子回新北市的住處過夜，他的配偶權遭侵害，求償200萬元精神慰撫金。

袁曼軒表示，新北市的住處是她和前夫共有的，每次她入境台灣都會住在那裡，但前夫未經她同意在房屋門口裝監視器，甚至在臥室面對床鋪處裝針孔攝影機，長期監視她，嚴重侵害她的隱私權，認為監視器和針孔攝影機的畫面屬於違法取證。她表示，和賴只是朋友，沒有發生超友誼行為。

袁婦認為前夫違法取證且不符合比例原則，不具證據能力。

台北地院認為Pierre自稱是以手機連線大門監視器、臥室針孔攝影機而取得畫面，又稱為維護住家安全、私人空間，才裝設監視器與針孔攝影機，但他在臥室電視機中的隱密處裝針孔，鏡頭僅正對床鋪，顯然是要長期監視袁曼軒，過度侵害隱私權，取得證據的手段違反比例原則。又，縱使放寬認定門口監視器畫面有證據能力，但從畫面來看，也難認袁曼軒和賴有親密或踰矩行為，判她免賠。

Pierre不服氣，上訴二審。高院確認該房子為夫妻倆共有，2020年2月起兩人就未再共同生活，袁曼軒去年1月13日在北院提離婚訴訟，後來因Pierre在澳大利亞提離婚而撤回。澳大利亞法院去年10月15日簽發離婚令。

高院認為Pierre裝監視器的目的是為監控袁曼軒，明顯侵害她隱私，袁婦陳稱Pierre在2020年間就出軌泰籍女子，甚至還公開發表訂、結婚照片，Pierre也承認有在社群媒體發布這些照片，顯見兩人感情已破裂。高院認為Pierre裝監視器的目的並不是要維繫婚姻，而是預先蒐證。