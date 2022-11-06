桃園男殺妻塞入塑膠桶 延押2個月
男子吳睿玹懷疑妻子外遇，暴打妻子摀住口鼻悶死，折屍塞進橘色塑膠桶，藏屍16小時自首。一審法院認定吳泯滅人性，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；台灣高等法院因家人求情，上月25日減刑判處12年徒刑。吳男從11月1日延押2個月，全案上訴最高法院審理中。
2021年11月30日，吳懷疑妻子外遇，偷看妻子手機爆發嚴重爭吵，吳赤手攻擊痛打妻子，最後徒手捂住妻子口鼻、讓她窒息死亡。桃園地方法院審理時，吳睿玹否認有殺人意圖，辯稱妻子要小孩叫別人爸爸，他才會摀住對方嘴巴、鼻子。他沒有折屍體塞進塑膠桶，是把妻子抱起、放進去。吳泣訴「我原本有3個寶貝（指妻子和2個女兒），現在剩2個，大喊不是故意的。
桃院一審認定，外遇非罪大惡極，吳竟出重拳毆打對方致重傷，又用手摀住對方口鼻致死，犯後一再否認意圖殺人，對妻子家屬補償隻字未提，應予最嚴厲制裁，考量吳在衝突中受言語刺激而情緒失控，判無期徒刑，褫奪公權終身。
全案上訴高院，胞姊帶來2個女兒當庭向法官求情，他會是一個好爸爸」請求給機會。合議庭評議，撤銷原判決，改判12年徒刑。但高院認為，吳睿玹涉殺人犯行，危害社會治安甚鉅，參酌訴訟進行程度，確保後續審判不受妨害，斟酌具保、責付或限制住居，不足以確保審判順利進行，仍有羈押必要，從11月1日起延押2月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言