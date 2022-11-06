桃園男殺妻塞入塑膠桶 延押2個月

男子吳睿玹懷疑妻子外遇，暴打妻子摀住口鼻悶死，折屍塞進橘色塑膠桶，藏屍16小時自首。一審法院認定吳泯滅人性，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；台灣高等法院因家人求情，上月25日減刑判處12年徒刑。吳男從11月1日延押2個月，全案上訴最高法院審理中。

2021年11月30日，吳懷疑妻子外遇，偷看妻子手機爆發嚴重爭吵，吳赤手攻擊痛打妻子，最後徒手捂住妻子口鼻、讓她窒息死亡。桃園地方法院審理時，吳睿玹否認有殺人意圖，辯稱妻子要小孩叫別人爸爸，他才會摀住對方嘴巴、鼻子。他沒有折屍體塞進塑膠桶，是把妻子抱起、放進去。吳泣訴「我原本有3個寶貝（指妻子和2個女兒），現在剩2個，大喊不是故意的。

桃院一審認定，外遇非罪大惡極，吳竟出重拳毆打對方致重傷，又用手摀住對方口鼻致死，犯後一再否認意圖殺人，對妻子家屬補償隻字未提，應予最嚴厲制裁，考量吳在衝突中受言語刺激而情緒失控，判無期徒刑，褫奪公權終身。